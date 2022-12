El día en que Keylor Navas hizo que el Bayern Múnich se rindiera ante él

Keylor Navas vestía la camiseta del Real Madrid y el Bayern Múnich se rindió ante él por una actuación extraordinaria en una serie ida y vuelta de la Liga de Campeones de Europa.

El 1° de mayo del 2018, el nacional captó todas las miradasen una actuación memorable para que el Madrid superara a los bávaros en la Champions League. Ante la actuación del tico, los alemanes solo atinaron a destacar al centroamericano en un tuit: “Basta ya de pararlo todo Keylor Navas”, sentenciaron.

En aquel vital encuentro, Keylor realizó ocho paradas determinantes. Figuras como Thomas Müller y Robert Lewandowski, entre otros, vivieron la frustración de no poder marcarle al oriundo de Pérez Zeledón.

El compromiso terminó 2 a 2, pero las paradas de Navas fueron clave, ya que el marcador global fue de 4 a 3, es decir, esas ocho detenciones pudieron significar una remontada de los de Múnich.

“Keylor, habitualmente cuestionado por algunos errores, ofreció su mejor versión y enterró el debate de si el Real Madrid necesita otro portero. Ya ha ganado dos Champions defendiendo el marco del Madrid y ahora va a por la tercera. Su actuación fue tan sobresaliente que hasta el Bayern se rindió a él”, resumió diario Marca aquel día.

El mismo Navas fue abordado por la prensa en aquel momento y rescató su labor.

“Estoy muy feliz, agradecido a Dios porque fue un partido muy difícil. Son un gran equipo, sufrimos mucho y estamos en la final que es lo que queríamos. Estamos haciendo historia, el equipo nunca bajó los brazos, luchamos hasta el final”, reflexionó.

“Si por mi fuese renovaría y me retiraría en el Real Madrid. A mí lo que la gente hable me da igual, yo soy feliz y un privilegiado por jugar en el Madrid. Doy las gracias a los que están a muerte con Keylor Navas, a los que creen en mí y creen que soy portero para el Real Madrid. Uno aprende de sus errores y a veces pasan cosas que uno nunca se explica, pero no hemos bajado los brazos nunca y nos merecemos esta final”, finalizó.

Así fue la actuación de Navas: