Contradicción. Bryan Ruiz admitió que en la citada reunión él mencionó que posiblemente no continuaba en la Nacional, por sus principios, si Pinto seguía. En cambio, Keylor Navas aseguró que ellos prefirieron no opinar cuando salió el tema de la continuidad del técnico: “dijimos que en ese tema no nos metíamos porque lo de nosotros era el fútbol y era algo que a nosotros no nos tocaba”.