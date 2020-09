“Sí, pues eso, vuelvo a un lugar donde fui muy feliz, donde me han recibido muy bien y donde tuve un rendimiento que fue acorde a como me sentí ahí. Primero, no creo que tenga que explicarle a nadie mis razones personales de una decisión como esa. Segundo, creo que me sigo manteniendo o que voy a mantener mi espíritu competitivo intacto con un reto deportivo que me tiene muy motivado”, recalcó.