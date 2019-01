"La verdad es que me dijeron que era demasiado frío, ese era el problema que debía sortear, pero yo me voy a pura mentalidad porque si muchos la han pegado allá siendo de acá, pues es cuestión de adaptación y ganas de superarme, voy con todo. Ya tengo suéter comprado acá, porque sí me advirtieron", dijo entre risas.