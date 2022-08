Bryan Oviedo llega a una liga que perdió protagonismo en la Selección Nacional

Una de las prioridades de Bryan Oviedo es llegar en alto ritmo competitivo a Qatar 2022, torneo que se disputará a final de año. (KARIM JAAFAR/AFP)

Costa Rica tiene con Bryan Oviedo, reciente fichaje del Real Salt Lake de la MLS, nueve jugadores en el fútbol de los Estados Unidos.

Los nacionales que juegan en la liga estadounidense son Marvin Loría, Julio Cascante, Joseph Mora, Ariel Lassiter, Luis Díaz, Allan Cruz, Rónald Matarrita, Randall Leal y Bryan Oviedo, por lo que sin duda es un mercado que está constantemente en la retina del seleccionador nacional, Luis Fernando Suárez.

Desde que llegó al banquillo el estratega ha tomado cada vez menos en cuenta a futbolistas que están en la MLS, porque de inicio estaban Rándall Leal, Lassiter, Díaz, Cruz y Matarrita; pero para el final del proceso el único que se quedó entre los habituales convocados fue Matarrita; además de Francisco Calvo, que ahora está en el fútbol de Turquía.

“La MLS es un mercado que deportivamente y económicamente es bueno, el ‘pero’ es la etapa en la que llegan porque los jugadores no han madurado lo suficiente. La MLS es competitiva, pero el momento en el que nuestros futbolistas han ido no es el idóneo, en el caso de Bryan Oviedo me parece que le viene bien ir a la MLS, él allá estará mejor que acá en el fútbol nacional”, analizó el técnico Kenneth Barrantes.

Luis Fernando Suárez renueva con la Selección Nacional

Desde el punto de vista del timonel Luis Fallas, existen factores por los que Suárez no toma en cuenta a ticos en Estados Unidos, pese a que muestran una regularidad envidiable.

Una razón podría ser que el colombiano ha trabajado directamente con futbolistas del ámbito local gracias a los microciclos; ahí han ganado terreno los que están en la liga tica.

“Siento que los ticos en la MLS están en buen nivel, son apetecidos, son figuras en sus equipos. Julio Cascante es regular, Joseph Mora es regular, para mí es circunstancial y no podemos negar que la MLS es competitiva... El nivel de la MLS debe ser superior al nuestro, es claro”, acotó Fallas.

El DT de Santos insistió en que por infraestructura, condiciones y calidad de los rivales, el fútbol de Estados Unidos está muy por encima al de cualquier liga de Centroamérica.

Álvaro Saborío le da la bendición a Bryan Oviedo por su llegada al Real Salt Lake

“Oviedo está en la última fase de su carrera, Estados Unidos es un país que da todas las condiciones para alargar su carrera al máximo posible, pero es claro que ese campeonato ya no es para retirarse, porque por ejemplo Zlatan Ibrahimovic ya vimos que pasó de Estados Unidos a la Serie A de Italia y acaba de renovar”, concluyó.

La MLS ha perdido terreno en la Sele, pero expertos consideran que desde esa liga la exigencia puede ser importante para los futbolistas ticos.