Es producto de preparación. Yo nunca he dejado de prepararme desde que terminé de jugar. Yo sabía que para ser entrenador de élite tenía que estar siempre buscando el conocimiento, tenía que estar siempre no contándome con lograr un objetivo, tenía que estar siempre abierto a estar hablando con otros colegas. Siempre he tenido buenos profesionales a mi lado, eso es importante. Yo siempre tuve claro, además, que esto era de tiempo. Otros han buscado caminos más cortos, pero imagínese que yo estoy consiguiendo esto a mis 60 años, cuando ya he pasado muchas etapas. Sé lo que es estar arriba, levantarse, caerse y no desanimar, siempre manteniendo una postura profesional integra.