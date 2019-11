Keylor Navas no comenzó su carrera como un arquero penalero, no obstante, desde que llegó al Levante de España tiene fama de ser un arquero difícil de vencer en el duelo con el lanzador desde los once metros. El gran empuje que tuvo en Brasil 2014, al brillar en la tanda de los octavos de final ante Grecia, impulsó esa imagen.