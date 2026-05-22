Legionario que se proclamó campeón es la nueva ficha de San Carlos

El portero Jason Vega fue campeón con San Carlos en la Liga de Ascenso en el 2018 y en la Primera División en 2019.

La Asociación Deportiva San Carlos apostó a un viejo conocido de la casa para reforzar el plantel del técnico Wálter Paté Centeno, de cara al Torneo Apertura 2026.

En un comunicado de prensa del cuadro norteño, se informó que “el guardameta Jason Vega se estará vinculando a nuestra institución por los próximos dos años tras su paso por el Real Estelí de Nicaragua”.

Jason Vega, viene de proclamarse campeón con el Real Estelí de Nicaragua, donde militó entre 2024 y 2026. Con los Toros del Norte fue campeón de la Liga de Ascenso en 2018 y de la Primera División en el 2019.

En el boletin se agregó que “Jason es un futbolista con identidad sancarleña, formado en nuestras divisiones menores y conocedor de lo que representa defender nuestros colores”.

Asimismo se indica que “Le damos nuevamente la bienvenida a su casa, la casa de Los Toros, y le deseamos muchos éxitos en esta nueva etapa con nuestra institución”.

Los Toros del Norte suman así su cuarta contratación, tras la vinculación del lateral Jefferson Rivera el colombiano Juan Camilo Agualimpia y Jefry Valverde.