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Legionario que se proclamó campeón es la nueva ficha de San Carlos

San Carlos suma su cuarta contratación para el Torneo Apertura 2026

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Por Juan Diego Villarreal
El portero Jason Vega fue campeón con San Carlos en la Liga de Ascenso en el 2018 y en la Primera División en 2019. (Albert Marín.)







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Jason VegaSan CarlosReal Estelí
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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