Puro Deporte

Legendaria marca afronta el calendario del motociclismo nacional

Las escuderías de motocross y de motovelcidad están listas para una nueva temporada en nuestro país

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Motocross equipo Honda Repsol 12 de marzo del 2026 Cortesía: MJCComunicación
El equipo Honda Repsol tendrá presencia en los principales eventos del motocross y motovelocidad de Costa Rica, este año. Cortesía: MJCComunicación (La Nación/Cortesía: MJCComunicación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Equipo Honda RepsolMotocross NacionalMotovelocidadAlberto Antillón
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.