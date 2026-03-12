Legendaria marca afronta el calendario del motociclismo nacional

El equipo Honda Repsol tendrá presencia en los principales eventos del motocross y motovelocidad de Costa Rica, este año. Cortesía: MJCComunicación

El Campeonato Nacional de Motocross está próximo a arrancar y el legendario equipo Honda Repsol ya tiene lista su nómina de pilotos para afrontar la temporada 2026.

La escuadra competirá este año en varios de los principales campeonatos del país, incluyendo el Campeonato Nacional de Motocross, el Campeonato AMA Superbike Costa Rica y el Campeonato Nacional de Motovelocidad, consolidando así su presencia en diferentes disciplinas del motociclismo.

El equipo contará con pilotos en distintas categorías, combinando experiencia y nuevas figuras dentro del deporte de motores nacional. En total serán 12 pilotos en competencia.

En la disciplina de motocross, el equipo Honda Repsol tendrá una amplia representación en diversas categorías. La escuadra estará integrada por Antonio Antillón y Alberto Antillón (hijo) en Pre Expertos 250; Alberto Antillón (padre) en Veteranos 50+; y Andrea Campos en la categoría femenina.

A ellos se unen Tommy Herrera en MX2 Pro, Esteban Naranjo en Amateur, Conrad Haehner y Felipe Bonilla en Pre MX2, Ignacio Pazos y Daniel Zamora en MX2, además de Adrián Lobo en la categoría Máster, conformando así una estructura sólida para afrontar la temporada 2026.

El Campeonato Nacional de Motocross dará inicio el próximo 22 de marzo, teniendo como sede para la primera fecha la pista La Olla, en Alajuela.

En la disciplina de motovelocidad, el equipo estará representado por Gerardo Gómez y Adrián Lobo, ambos en la categoría SM1 450.

Los pilotos participarán en dos importantes certámenes del calendario nacional.

El primero es el Campeonato AMA Superbike Costa Rica, que tendrá competencias en el circuito ubicado en Parque Diversiones y en el Circuito StarCars de Parque Viva.

Asimismo, competirán en el Campeonato Nacional de Motovelocidad ACM, que dará inicio este fin de semana en Parque Viva como parte del evento Moto Fest.

Freddy Alvarado, representante de las marcas Honda y Repsol, aseguró que para ambas empresas es muy importante respaldar el deporte de los motores y apoyar a los pilotos que representan a su marca.

“El equipo Honda Repsol refleja ese compromiso con el desarrollo del talento y con la excelencia técnica, combinando experiencia y nuevas generaciones de pilotos. Desde nuestras áreas buscamos acompañarlos para brindarles el soporte técnico que les permita competir al más alto nivel”, explicó Alvarado en un boletín de prensa de MJCComunicación.