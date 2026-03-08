Keylor Navas viaja desde México para presentar su equipo de motocross en Costa Rica

Keylor Navas junto a su esposa, Andrea Salas, y los pilotos del equipo de motocross KN1: Fabio Prado, Elías Chavarría, Abraham Alfaro, Brandon Alvarado, Tiago Martung, Rodrigo Chavarría e Ignacio Galva.

El arquero Keylor Navas y su esposa Andrea Salas presentaron este sábado, en el restaurante El Moro de Santa Ana, al equipo KN1 que competirá en el Campeonato Nacional de Motocross.

El portero costarricense viajó desde México durante la madrugada para acompañar en la conferencia de prensa a los jóvenes que representarán su marca.

El tico disputó el partido entre su club, Pumas, y Necaxa el viernes a las 9 p. m. (victoria de los felinos como visitantes 0-1); no obstante, pese a llegar a su casa a las 3 a. m., muy temprano se trasladó a Costa Rica para presentar a sus pilotos a la 1 p. m.

“En la madrugada llegué cansado, pero uno lo hace con felicidad porque sabe que vale la pena lo que está haciendo. Este proyecto nos representa a nosotros como familia. Tanto Andrea como yo estamos muy felices. Había un compromiso con los pilotos, con los patrocinadores y con ustedes que vinieron. Cuando uno hace algo, lo hace con responsabilidad”, dijo el guardameta.

El equipo de Keylor y Andrea está compuesto por los pilotos Ignacio Galva, Rodrigo Chavarría, Tiago Martung, Brandon Alvarado, Elías Chavarría, Fabio Prado y Abraham Alfaro. El plantel tendrá actividad en las categorías de 50 cc, 65 cc, 85 cc, MX2 y MX1.

Este es el segundo año de KN1 como equipo de motocross, por lo que sus fundadores, Keylor y su esposa, revelaron lo que esperan luego de una primera temporada de aprendizaje.

“Esto lo que nos ha dado es una pasión por el deporte. Tenemos un compromiso con los niños. Hemos entendido que detrás de todos estos muchachos hay una familia y mucho sacrificio, y eso nos ha motivado muchísimo. También tenemos valores que queremos transmitir, como el gen ganador; nos alegra que ellos lo tengan desde estas tempranas edades”, afirmó Navas.

Por otra parte, el guardavallas explicó que una de las principales enseñanzas que le ha dado a sus pilotos es la creencia en Dios. De hecho, en las motocicletas decidió incluir varios símbolos que lo identifican, como las tres Champions League que ganó y el versículo Romanos 10:9.

Keylor Navas junto a los motos que utilizarán sus pilotos en el Campeonato Nacional de Motocross. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo”, dice la cita bíblica destacada.

“Para nosotros era importante que la moto llevara ese versículo porque es el mejor regalo que Dios nos pudo dar: la salvación”, detalló Navas.

Keylor también dejó claro que, cuando termine su carrera como futbolista, disputará al menos una carrera de motocross, ya que siente la adrenalina por practicar este deporte.