Fútbol

Keylor Navas viaja desde México para presentar su equipo de motocross en Costa Rica

Keylor Navas jugó el viernes por la noche en la Liga MX, pero esto no le impidió llegar a Costa Rica el sábado por la mañana para un compromiso especial

Por Esteban Valverde
Keylor Navas presentó oficialmente el equipo KN1 2026
Keylor Navas junto a su esposa, Andrea Salas, y los pilotos del equipo de motocross KN1: Fabio Prado, Elías Chavarría, Abraham Alfaro, Brandon Alvarado, Tiago Martung, Rodrigo Chavarría e Ignacio Galva. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







Keylor NavasMotocrossLiga MX
Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

