Leagues Cup: Definidas las fechas y sedes para los cuartos de final

Talles Magno del New York FC (izq.) disputa el balón con Diego Ochoa del Necaxa, en este partido de la Leagues Cup disputado en Nueva Jersey.

Quedaron definidos los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2026, el torneo que reúne a clubes de la Liga MX con la MLS de Estados Unidos.

Luego de las versiones que señalaban al América jugando su partido como anfitrión en el Estadio Banorte (Azteca), el viernes pasado se reveló que las Águilas serán locales, pero en Carson, California, en el Dignity Health Sports Park, casa del Galaxy.

Por su parte, los Diablos Rojos de Toluca disputarán su encuentro ante Austin FC en Nueva Jersey.

En esta segunda fase quedaron emparejados los mejores cuatro clubes de cada uno de los dos países, luego de una etapa inicial que se disputó bajo el sistema de grupos, con tres partidos para cada conjunto.

El Pumas de Keylor Navas tuvo un fojo desempeño, con dos derrotas y un empate (que después también perdieron en la definición por penales), y quedó eliminado en las primeras de cambio.

Otro equipo eliminado fue el Inter Miami de Lionel Messi, que había sido subcampeón en la pasada edición.

Esa vez habrá un nuevo monarca, pues el Seattle Sounders de la MLS no logró clasificar a la disputa del título 2026.

Así se jugarán los Cuartos de Final de la Leagues Cup:

Martes 25 de agosto

Chicago Fire vs Monterrey / 6:30 pm/ SeatGeek Stadium – Bridgeview, Illinois

/ 6:30 pm/ SeatGeek Stadium – Bridgeview, Illinois León vs Real Salt Lake/ 8:30 pm/ Dick’s Sporting Goods Park/ Commerce City, Colorado

Miércoles 26 de agosto