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Leagues Cup: Definidas las fechas y sedes para los cuartos de final

El torneo que reúne a los equipos de la MLS y la Liga MX entra en la etapa de eliminación directa; vea los clubes que irán por el título

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Por El Universal / México / GDA
Talles Magno del New York FC (izq.) disputa el balón con Diego Ochoa del Necaxa, en este partido de la Leagues Cup disputado en New Jersey.
Talles Magno del New York FC (izq.) disputa el balón con Diego Ochoa del Necaxa, en este partido de la Leagues Cup disputado en Nueva Jersey. (GORDON DONOVAN/NurPhoto via AFP)







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