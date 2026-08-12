Keylor Navas le marca un gol al Columbus Crew en la Leagues Cup: véalo aquí

Keylor Navas llegó sonriendo al partido entre Pumas y Columbus Crew, sin sospechar lo que pasaría en ese juego de la Leagues Cup.

¿Keylor Navas hizo un gol? La respuesta definitiva es que sí. Aunque lo suyo es evitar anotaciones y hasta tapar penales, en esta ocasión los papeles se invirtieron.

El arquero costarricense que es figura indiscutible con el Pumas de México protagonizó una escena que le está dando la vuelta al mundo, pues el Halcón se dio un gusto, con clase y mucha categoría.

Keylor Navas abrió la tanda de penales entre Pumas y Columbus Crew en la Leagues Cup, que es una competición donde se enfrentan clubes de la Liga MX y la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.

Tras el 1-1 en el tiempo reglamentario, todo se resolvería desde el manchón blanco, cómo se acostumbra en esta competición.

Keylor Navas fue de primero por Pumas y con mucha seguridad envió la pelota al fondo, con un toque elegante, como si se especializara en cobrar penales.

“La orden del árbitro, corta carrera, llegó, le pegó, gol. Gol de Pumas, lo hizo Keylor, una clase para tirar”, apuntó el narrador en la transmisión de Apple TV. Y a eso, un comentarista agregó: “Qué categoría, por favor”.

A pesar de la seguridad que transmitió el tico con ese lanzamiento, el cuadro felino sigue de malas en la Leagues Cup y perdió en penales por 3-2. Además, Pumas también cayó en sus dos presentaciones anteriores en esta competición.