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Keylor Navas le marca un gol al Columbus Crew en la Leagues Cup: véalo aquí

Keylor Navas sigue dando de qué hablar con Pumas y ahora no solo tapa goles, sino que también anota desde el manchón blanco

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Por Fanny Tayver Marín
Keylor Navas llegó sonriendo al partido entre Pumas y Columbus Crew, sin sospechar lo que pasaría en ese juego de la Leagues Cup.
Keylor Navas llegó sonriendo al partido entre Pumas y Columbus Crew, sin sospechar lo que pasaría en ese juego de la Leagues Cup. (Facebook Pumas/Facebook Pumas)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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