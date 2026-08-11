Pista de motocross de Keylor Navas será sede del Campeonato Latinoamericano MX Open 2026

Keylor Navas presentó en marzo pasado su escudería de motocross y ahora organizará su primera competencia internacional.

La pista de motocross KN1 Panther MX, propiedad del arquero de Pumas de México, Keylor Navas, será la sede del Campeonato Latinoamericano MX Open 2026.

La información fue dada a conocer por Keylor en sus redes sociales. La competición servirá para estrenar oficialmente la pista, un sueño que Navas cumplió y que tenía desde su niñez, cuando veía competencias de motocross en su natal Pérez Zeledón.

“Este 22 y 23 de agosto, Costa Rica será sede del Campeonato Latinoamericano MX Open 2026, en la nueva KN1 Panther MX, una pista creada para llevar el motocross a otro nivel”, se lee en la comunicación.

Recientemente, Navas explicó cómo trabajaron en el recorrido para darle categoría internacional.

“Es una pista diseñada para un campeonato mundial, en Esparza, Puntarenas. Estamos cumpliendo un sueño de niño y la verdad estoy muy contento con esto”, aseguró.

Keylor Navas se ha vinculado con fuerza al motocross en los últimos meses, al punto de que cuenta con su propia escudería, KN1. Además, sus hijos, Mateo y Thiago, también han participado en competencias oficiales. De hecho, hace un mes compitieron en una fecha del campeonato de Nicaragua.

Mientras sigue incursionando en el mundo de los motores, el Halcón continúa su trabajo enn la portería del Pumas de la UNAM. El equipo felino enfrentará al Columbus Crew por la Leagues Cup este miércoles a las 5:30 p. m., en un torneo en el que ya los mexicanos están eliminados.

La Leagues Cup reúne a clubes de la MLS con la Liga MX y en esta edición el equipo de Navas no logró pasar de la primera ronda. El domingo retomarán la actividad del torneo local, al recibir a los Gallos del Querétaro al mediodía.