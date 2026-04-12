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¿Le perdonaron un penal a Alajuelense? Analista arbitral explica curiosa acción en el arco de Washington Ortega

Un contacto con la mano dentro del área en un saque de puerta desató los reclamos de Sporting ante Alajuelense

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Por Steven Torres
Sporting vs. Alajuelense
El arco defendido por Washington Ortega fue el escenario de la controversia que divide opiniones entre analistas y aficionados del fútbol nacional. Foto: Albert Marín (Albert Marín/Sporting vs. Alajuelense)







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Steven Torres

Steven Torres

Estudiante de periodismo en la Universidad Costa Rica. Apasionado de los deportes desde sus primeros recuerdos. Con experiencia en la Federación Costarricense de Fútbol, cobertura de los Juegos Deportivos Nacionales 2026 y creador de Marcador Final, un canal de YouTube dedicado al fútbol.

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