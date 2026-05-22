Puro Deporte

Latinoamérica tendrá nuevo estadio en 2027 con capacidad para 50.000 personas y tecnología de última generación

Un ambicioso proyecto deportivo y de entretenimiento ya empezó obras y promete transformar la experiencia de conciertos y fútbol en la región

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Por Silvia Ureña Corrales
Las obras del nuevo estadio El Campín comenzaron en Bogotá y prevén generar más de 4.500 empleos hasta el 2027.
Las obras del nuevo estadio El Campín comenzaron en Bogotá y prevén generar más de 4.500 empleos hasta el 2027. (Alcaldía Mayor de Bogotá/Alcaldía Mayor de Bogotá)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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