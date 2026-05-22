Latinoamérica tendrá nuevo estadio en 2027 con capacidad para 50.000 personas y tecnología de última generación

Las obras del nuevo estadio El Campín comenzaron en Bogotá y prevén generar más de 4.500 empleos hasta el 2027.

Latinoamérica se prepara para estrenar uno de sus estadios más modernos. Se trata del nuevo Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá, un proyecto que estará listo en 2027 y que tendrá capacidad para más de 50.000 personas, tecnología de última generación y estándares internacionales para eventos deportivos y espectáculos.

Bogotá inició en marzo las obras del nuevo recinto deportivo. Mientras avanzan los trabajos de construcción, el actual estadio continuará operando con normalidad.

La Alcaldía Mayor de Bogotá, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte y Sencia, concesionario de la alianza público-privada, anunciaron el inicio de los trabajos con maquinaria especializada en el terreno.

El proyecto busca modernizar uno de los principales escenarios deportivos y culturales de Colombia. La intervención incluye el uso de retroexcavadoras, volquetas y equipos técnicos para la primera etapa física.

El alcalde Carlos Fernando Galán afirmó que la ciudad esperó durante años un estadio acorde con su papel como capital de Colombia y sede de equipos como Santa Fe y Millonarios.

El nuevo escenario tendrá gramilla híbrida de última generación, cubierta retráctil y estándares internacionales de seguridad, visibilidad y experiencia para los asistentes.

La obra también proyecta más de 4.500 empleos directos e indirectos en áreas como ingeniería, interventoría, seguridad industrial, operación de maquinaria y proveeduría local.

Sencia informó que el proyecto avanza según el cronograma establecido y en coordinación con las autoridades distritales.

El estadio actual operará con normalidad durante el desarrollo de las obras, según la información divulgada por las instituciones responsables.