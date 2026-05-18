Puro Deporte

Así avanza la construcción del estadio más grande de Centroamérica

La megaobra deportiva ya muestra cambios visibles en su estructura. Estas imágenes revelan el progreso más reciente del proyecto regional

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Por Silvia Ureña Corrales
El Estadio Nacional El Salvador avanzó con el izaje de la primera pieza de la cubierta metálica.
El futuro estadio más grande de Centroamérica avanzó con nuevas etapas en su desarrollo estructural. (Indes /Indes)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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