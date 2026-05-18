Así avanza la construcción del estadio más grande de Centroamérica

El futuro estadio más grande de Centroamérica avanzó con nuevas etapas en su desarrollo estructural.

El proyecto del nuevo Estadio Nacional de El Salvador avanza como una de las obras deportivas más ambiciosas de Centroamérica. El recinto, que tendrá capacidad para 50.000 aficionados sentados, se levanta en Antiguo Cuscatlán, dentro del área metropolitana de San Salvador.

El 15 de mayo de 2026, la Secretaría de Prensa de la Presidencia salvadoreña divulgó un video con nuevas imágenes del desarrollo del recinto deportivo.

#EstadioNacionalDeElSalvador | Así avanza la construcción del nuevo Estadio Nacional de El Salvador, ubicado en el distrito de Antiguo Cuscatlán, La Libertad Este. Esta es una obra moderna que tendrá capacidad para reunir a 50,000 aficionados. #SecretaríaDePrensa pic.twitter.com/0XqOLNHDxr — Secretaría de Prensa de la Presidencia (@SecPrensaSV) May 15, 2026

La infraestructura se construye sobre los terrenos que ocupaba la antigua Escuela Militar, institución que fue trasladada a otra ubicación para liberar el espacio requerido por el proyecto.

Según las proyecciones oficiales, el recinto abrirá sus puertas a mediados de 2027 y se convertirá en el estadio más grande de Centroamérica por capacidad.

Uno de los elementos más llamativos del diseño es una gran cúpula que envuelve las graderías y funciona tanto como fachada como techo. La propuesta arquitectónica se inspira en una gota de agua y en las olas del océano Pacífico, referencias vinculadas por las autoridades salvadoreñas con la relación histórica del país con el mar y la lluvia.

El proyecto contempla además zonas VIP, palcos y áreas para medios de comunicación, así como espacios adaptados para personas con discapacidad y vestuarios para los equipos.

Los planos también incorporan un sistema inteligente de iluminación y seguridad, además de canchas auxiliares y un auditorio, de acuerdo con información divulgada por el gobierno salvadoreño.