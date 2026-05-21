Las reinas de copas reclamaron su trono en el futsal femenino

Las jugadoras y cuerpo técnico del equipo Curridabat F. Venus, celebraron su octavo título del Torneo de Copa del futsal femenino.

En un vibrante compromiso, las eternas monarcas del Torneo de Copa del futsal femenino reclamaron su trono y se llevaron nuevamente el cetro a casa.

El equipo de Curridabat F. Venus se consagró campeón de Copa por octava vez en su historia tras superar 2-3 a Zarcero, en una vibrante final disputada el pasado domingo en el gimnasio del CTP de Santa Ana.

En las 14 ediciones que se han disputado, Venus llegó a 10 finales y ganó ocho, convirtiéndose en el quinteto más ganador del segundo certamen en importancia del futsal femenino costarricense.

Las vecinas de Curridabat se adjudicaron el cetro en los años 2012, 2013, 2015, 2017, 2018, 2022, 2024 y 2026, de acuerdo con las estadísticas de la página de Lifutsal y del periodista Rodolfo Rivera.

Curridabat F. Venus es uno de los equipos de mayor trayectoria en el futsal femenino, ganando títulos de la Liga Premier, del Torneo de Copa y de la Supercopa. (Facebook Lifutsal /La Nación)

Sin duda, la final fue intensa y muy disputada. Keilyn González y Katarina Garro marcaron los goles de Venus en el primer tiempo. En el complemento, Ana Colinas aumentó las cifras para colocar el 0-3 en el marcador.

Sin embargo, las zarcereñas, actuales campeonas de la Liga Premier, reaccionaron con un doblete de Nathalia Castro y lucharon en un cierre de infarto; no obstante, el esfuerzo no alcanzó para llevar el partido a tiempos extra.

Curridabat F. Venus recuperó el trono que no ganaba desde 2024, demostrando que es un equipo muy fuerte y retomando su hegemonía.

Venus había caído en la final de la Supercopa 5-3 frente a la Universidad de Costa Rica en setiembre del 2025. por lo que vuelven a ganar un título en la máxima categoría del futsal femenino.

En el plano individual, la zarcereña Roxiny López se dejó el título de goleo del torneo gracias a sus 12 anotaciones.

El Torneo de Copa inició el pasado 27 de marzo y contó con la participación de 26 equipos: los 10 representantes de la Liga Premier y los 16 de la categoría Primera A (Liga de Ascenso).