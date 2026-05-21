Puro Deporte

Las reinas de copas reclamaron su trono en el futsal femenino

El Torneo de Copa del futsal femenino coronó al equipo más ganador en su historia

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Por Juan Diego Villarreal
Curridabat F. Venus Futsal femenino Campeón de Torneo de Copa Ocho títulos de Copa tras 10 finales 21 de mayo del 2026 Facebook Lifutsal
Las jugadoras y cuerpo técnico del equipo Curridabat F. Venus, celebraron su octavo título del Torneo de Copa del futsal femenino. (Facebook Lifutsal /La Nación)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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