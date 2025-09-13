Futsala femenino tiene un nuevo campeón de Supercopa

La Universidad de Costa Rica (UCR) es el tercer equipo que se proclama campeón de la Supercopa Futsal femenino, tras celebrarse ocho ediciones. Cortesía: Lifutsal

La Universidad de Costa Rica (UCR) logró un sonado triunfo al imponerse 5-3 sobre el multicampeón Curridabat F. Venus, en la Final de la Supercopa 2025 celebrada este viernes en el gimnasio del Liceo de Costa Rica.

Yeanory Álvarez fue la gran figura de la noche al marcar un triplete que le dio a las universitarias el primer título de Supercopa de su historia.

Con esta victoria, la UCR tomó revancha ante Venus, que las había superado en la Final de Copa 2024 y eliminado en la fase final de la Liga Premier 2025.

“Hicimos un partido casi perfecto. El futsal da revanchas y esta vez nos tocó dar el golpe a nosotras”, aseguró Álvarez en la página especializada Lifutsal, mientras celebraba la victoria de su equipo.

Rocío Morales y Karla Méndez completaron el marcador para el quinteto universitario. Evelyn Zúñiga y Yerlin Varela, con un doblete, descontaron para Curridabat.

Las universitarias se convirtieron en el primer equipo que le arrebata un título de Supercopa a Venus, el máximo ganador de este torneo con seis trofeos en su palmarés.

Desamparados (2017, 2022, 2024) y Alajuela (2018, 2019, 2023) habían intentado acabar con la hegemonía de Venus, que llegaba como tricampeón.

La UCR se une a Alajuela como el otro representante de la Liga Premier Femenina que ha conseguido ganar la Supercopa. Las manudas se coronaron al superar 5-1 a la Universidad Nacional en 2021.

El gimnasio Eduardo Garnier se convirtió en la quinta sede en albergar una final de la Supercopa Femenina. Antes lo hicieron: el Liceo de Alajuelita (2022 y 2024), el Gimnasio Nacional Eddy Cortés (2017 y 2019), el Liceo Luis Dobles (2021) y la Arena BN (2018), se indicó en la página Lifutsal.