Fútbol

Futsala femenino tiene un nuevo campeón de Supercopa

En un vibrante compromiso, el equipo de la UCR acabó con la hegemonía de Curridabat F. Venus

Por Juan Diego Villarreal
Universidad de Costa Rica Campeón de la Supercopa Futsal femenino Derrotó 3-5 a Curridabat F Venus 13 de setiembre 2025 Cortesía: Lifutsal
La Universidad de Costa Rica (UCR) es el tercer equipo que se proclama campeón de la Supercopa Futsal femenino, tras celebrarse ocho ediciones. Cortesía: Lifutsal (La Nación/Cortesía: Lifutsal)







Universidad de Costa Rica (UCR)Final de la Supercopa 2025Futsal femenino
