Las palabras de Raúl Pinto hoy persiguen a Alajuelense: lo que dijo hace cuatro meses vuelve a ser viral

Las declaraciones de Raúl Pinto en diciembre pasado revivieron con la eliminación de Liga Deportiva Alajuelense en el Torneo de Clausura 2026.

Muchos aficionados de Liga Deportiva Alajuelense arrugaron la cara en diciembre pasado cuando escucharon a Raúl Pinto emitir unas declaraciones luego de un clásico nacional en el Estadio Ricardo Saprissa.

Esas palabras del actual vicepresidente II de la Liga revivieron desde el momento en el que se consumó la eliminación de los rojinegros en el Torneo de Clausura 2026.

Aquella noche de diciembre, él recordó que cuando volvió a la directiva de la Liga y reapareció públicamente en la Recopa —que Alajuelense se la ganó a Herediano en Cartago—, le hablaban de que la institución rojinegra estaba en crisis, y que ante eso, respondió: “Aquí se acabó la crisis”.

“Ganamos la Recopa, después ya ganamos la Copa Centroamericana y ahora vamos empatados y llevamos el partido a nuestro estadio. Y todavía nos quedan dos oportunidades más. Yo creo que la Liga está haciendo lo que debió haber hecho hace tiempo”, comentó, en ese momento cuando la Liga estaba a punto de ser campeón.

Mientras daba declaraciones, el periodista Keishmer Gómez le consultó si creía que ante la posibilidad de que Alajuelense consiguiera el campeonato, podrían llegar más títulos en fila para el club.

“Téngalo por seguro que por lo menos tres como mínimo (...), porque volvimos a lo que éramos nosotros, nuestra identidad y ya yo creo que tenemos ocho, diez o doce jugadores que van de abajo para arriba y eso es lo más importante que puede tener una institución”, respondió Raúl Pinto.

Esas son las palabras que no cayeron para nada bien en el liguismo en ese instante, tras recordar que en algún momento, Agustín Lleida dijo algo similar y no pasó, como también ocurrió esta vez.

Alajuelense alzó la copa el 20 de diciembre de 2025 como campeón del Torneo de Apertura 2025, pero no hubo seguidilla de títulos.

Pasaron cuatro meses y el 26 de abril se confirmó que la corona ahora es un asunto de cuatro: Herediano, Saprissa, Liberia y Cartaginés.

Y las palabras de Raúl Pinto de nuevo se volvieron viral, recordadas por liguistas, pero también por aficionados de otros equipos que están disfrutando del momento.

La Nación contactó a Raúl Pinto para conocer su reacción sobre la eliminación de la Liga en este torneo y qué piensa ahora de lo que manifestó en diciembre, sobre los tres títulos seguidos como mínimo.

Sin embargo, el directivo de Alajuelense respondió que está fuera del país en este momento.

Raúl Pinto: "No debí decir eso" pic.twitter.com/3uB0XN19pw — TD Más (@tdmascrc) April 26, 2026

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