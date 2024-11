Las frases que demuestran cómo los seleccionados fallaron hasta fuera de la cancha

La Selección de Costa Rica volvió a fallar contra Panamá. La Tricolor cayó 0-1, sumando su sexta derrota consecutiva ante los canaleros. Sin embargo, parece que para algunos seleccionados la pérdida es simplemente un resultado más.

“No pasa nada, no pasa nada. Hay que seguir por el camino que vamos. Hace años la diferencia era otra y ellos (Panamá) siguieron trabajando; vean por dónde van. Nosotros tenemos que seguir con nuestra ruta para que la diferencia sea otra”, expresó Warren Madrigal cuando La Nación le consultó cuánto le pesa a la Selección haber acumulado seis derrotas seguidas frente a Panamá.

La respuesta de Madrigal dejó claro que los futbolistas fallaron tanto en la cancha como fuera de ella, con sus declaraciones, en muchos casos escasas de autocrítica. A continuación, algunas de las reacciones de los seleccionados que atendieron a los medios en zona mixta tras el partido, en las que predomina lo bueno de la Selección o cuánto se ha mejorado desde que Panamá ganó la serie del año pasado por 6-1 en el global.

LEA MÁS: La tristeza envuelve a los seleccionados de Costa Rica tras su sexta derrota al hilo ante Panamá

Francisco Calvo: ”Es una serie que está abierta y aquí no se ha terminado. Este partido no da una clasificación, el que lo define es el encuentro del lunes. Tenemos que ir allá a sacar un buen resultado”.

Alonso Martínez: ”Ellos jugaron bien, a nosotros nos dolió la derrota, pero esto es fútbol y podemos ir a ganar a su casa. Hicimos un buen primer tiempo, nos faltó el gol. Ahora debemos ir a Panamá y el grupo está mentalizado en ir a muerte allá”.

Julio Cascante: ”No hicimos el partido excelente que queríamos, pero nos queda un juego por delante, que es difícil y tenemos que sacarlo”.

Brandon Aguilera: ”La gente tiene derecho a opinar, pero me da gracia que griten cosas porque, al final, no saben todo el trabajo que hacemos. Hay que reconocer que el rival nos ganó. Hace un año perdimos 6-1 en el global y ahora hemos tenido un proceso bueno. La Copa América nos ayudó mucho”.

Brandon Aguilera: "Me da gracia la gente que grita cosas porque no saben el trabajo que hay detrás". pic.twitter.com/2yB427AeIQ — Deportes Repretel (@deporterepretel) November 15, 2024

Claudio Vivas: ”Esta es una derrota digna. El rival no nos generó 10 ocasiones de gol, sino solo tres, y nosotros igual. Costa Rica hizo un gran esfuerzo. Aunque la serie los tiene en ventaja, todo está abierto. Esto continúa”.

Francisco Calvo, capitán de la Selección, fue uno de los que más habló con la prensa. Intentó ser ecuánime y convencer con un discurso que no supo hilvanar del todo, llegando a pedir que la prensa dé un mensaje positivo.

“Nos ganaron bien. Tuvimos cosas interesantes, varias opciones de gol, y atrás estuvimos sólidos. También le pido a ustedes (prensa) que den un mensaje positivo. Me acuerdo muy bien del partido contra Canadá en la eliminatoria al Mundial de Qatar. Estábamos contra las cuerdas, perdíamos y quedábamos eliminados, pero ese juego lo ganamos. Fuimos la única selección que derrotó a Canadá. A eso me refiero cuando hablo de jerarquía: Costa Rica saca su mejor versión en los peores momentos. Ahora nos toca recuperarnos porque la serie está abierta”, indicó Calvo.

El defensor aseguró que la Selección tiene argumentos para revertir la serie. Para él, si el equipo hubiera anotado un gol, la historia sería distinta.

”Panamá ganó y lo hizo bien. Era un juego y nos quedan 90 minutos. Nos vinieron a ganar acá y nosotros podemos hacerlo allá. Estamos unidos, somos fuertes y sé que los muchachos tienen muchas ganas. Salimos tristes porque queríamos ganar, pero se debe confiar”, destacó Calvo.

Warren Madrigal dijo: “No pasa nada, no pasa nada", cuando La Nación le consultó cuánto le pesa a la Selección haber acumulado seis derrotas seguidas frente a Panamá. (Rafael Pacheco Granados)

El zaguero negó que al equipo le faltara reacción tras el gol de Panamá desde el punto de penal.

”No me acuerdo en qué minuto fue el gol (66′), pero no sentí que faltara reacción. Después de la anotación presionamos a Panamá, seguimos con la misma intensidad y no nos alcanzó para empatar. Es normal que ahora vayan a tirar un poquito de fuego (críticas), lo acepto porque se perdió, pero el equipo hizo cosas muy buenas. Veámoslo desde la parte optimista y no solo desde la crítica”, expresó Calvo.

A Calvo se le cuestionó si Juan Pablo Vargas hizo bien al barrerse en la jugada que terminó en falta de penal contra Adalberto Carrasquilla; es decir, si era el único recurso que tenía.

”Tal vez lo hubiera hecho yo, Julio (Cascante) o cualquiera. No puedo opinar. Es una decisión de una milésima de segundo; el fútbol es tan rápido que no hay tiempo para pensar y esa fue su decisión. No sé si el penal fue tan claro”, señaló Calvo.

El autor de esta nota, quien hizo la pregunta, le respondió inmediatamente a Francisco Calvo: “Sí fue penal, no quedó duda de que Vargas cometió la falta”.

”Bueno, ya está, pasó. Fue penal, fue gol y nos ganaron 1-0. Hay que aceptarlo”, respondió Calvo, visiblemente incómodo.

Finalmente, Francisco Calvo apeló a que la Selección no es el mismo equipo de hace un año, cuando en la Liga de Naciones perdió la serie contra Panamá con marcador global 6-1.

”Me pueden criticar mil veces, pero somos Costa Rica, y el respeto siempre lo vamos a tener”, concluyó el capitán.