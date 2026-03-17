Puro Deporte

Las ‘cositas’ que pocos vieron este lunes en Alajuelense: un apagón, una visita y dos ausencias

Esto pasó en la conferencia de prensa y en el entrenamiento de Alajuelense antes del partido contra LAFC

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Por Fanny Tayver Marín
Este fue el momento en el que Celso Borges iluminó el rostro de Óscar Ramírez con su celular, en la rueda de prensa de Liga Deportiva Alajuelense.
Este fue el momento en el que Celso Borges iluminó el rostro de Óscar Ramírez con su celular, en la rueda de prensa de Liga Deportiva Alajuelense. (Fanny Tayver Marín/Fanny Tayver Marín / La Nación)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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