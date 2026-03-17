Las ‘cositas’ que pocos vieron este lunes en Alajuelense: un apagón, una visita y dos ausencias

Este fue el momento en el que Celso Borges iluminó el rostro de Óscar Ramírez con su celular, en la rueda de prensa de Liga Deportiva Alajuelense.

Óscar Ramírez y Celso Borges estaban próximos a terminar la rueda de prensa de Liga Deportiva Alajuelense antes del juego de vuelta de los octavos de final contra LAFC en la Copa de Campeones de Concacaf.

Pero sucedió un imprevisto, un bajonazo de luz que oscureció la mesa principal en la sala de prensa del Centro de Alto Rendimiento (CAR) en Turrúcares, Alajuela.

La reacción de Óscar Ramírez fue continuar el hilo de su respuesta, como si nada hubiese pasado; mientras que Cels Borges optó por agarrar su celular, prender la cámara y tratar de iluminar el rostro del “Macho”.

Unos segundos después, se hizo la luz de nuevo y la rueda de prensa concluyó. Unos 35 minutos después comenzó la práctica de la Liga.

Pero cuando la prensa ingresó, ahí estaba una visita, alguien de la casa: Jonathan Moya.

¿Qué hacía el exjugador de Alajuelense en el CAR? La respuesta es que el campeonato en Arabia se suspendió unas semanas y él tiene una lesión menor que quiso verse en Costa Rica y el equipo de sus amores le concedió esa facilidad.

En los 15 minutos del entrenamiento abierto a la prensa, ahí se pudo constatar que todavía no se entrenan con el resto del grupo los extremos Kenneth Vargas y Jeison Lucumí.

Lo anterior significa que ellos no estarán disponibles para el partido de este martes 17 de marzo, a las 7:06 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto.

¿Alajuelense o LAFC? Uno de los dos sellará este martes su boleto a los cuartos de final de Concachampions.

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