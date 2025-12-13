Las confesiones íntimas de Johan Venegas: Alajuelense, Saprissa y el golpe de realidad con Guanacasteca

Johan Venegas hizo una reflexión sobre su paso por diferentes equipos en Primera División.

Johan Venegas figura como una pieza fundamental para Andrés Carevic en el Club Sport Cartaginés, equipo que este domingo intentará revertir el 2-1 en contra ante el Deportivo Saprissa para acceder a la final del campeonato.

Con la tensión de la semifinal al rojo vivo, Johan Venegas no solo se enfoca en el presente brumoso, sino que también abrió su corazón para reflexionar sobre su carrera, marcada por grandes alegrías, profundas lecciones y un inesperado golpe de realidad.

No vive del pasado, sino del presente, pero tampoco puede omitir lo que ha hecho en su viaje por varios clubes del fútbol nacional.

Liga Deportiva Alajuelense ocupa un lugar especial en su memoria. El jugador expresó su profunda gratitud, reconociendo a la Liga como su primer club grande en Costa Rica.

Ahí vivió dos etapas. La Liga no solo fue gratificante, sino que le otorgó el anhelado primer campeonato nacional, además de abrirle las puertas a la Selección Nacional y, posteriormente, dar el salto al fútbol internacional.

Su regreso a la institución rojinegra, que muchos jamás se imaginaron después de que cuando volvió del extranjero fichó con Saprissa en un instante cuando se suponía que retornaba a la Liga, fue una verdadera bomba.

Johan Venegas recordó que volvió a Alajuelense con el compromiso de ser profesional, ayudar al equipo con lo que podía, como hacer goles, asistir, tratar de jugar bien y ser honrado con su trabajo.

Si bien se lograron títulos internacionales en su segunda fase con la Liga, el espinoso campeonato nacional se resistió.

Sobre su sorpresiva y anticipada salida, cuando aún le restaban ocho meses de contrato, Johan Venegas es claro en que no existe “ningún resentimiento, ni nada”.

Sin embargo, sí mencionó un malestar con el procedimiento: “Tal vez las formas no fueron adecuadas por las personas que estaban en ese momento, que eran mis jefes superiores.”

Aun así, hizo una distinción importante para destacar a una figura en particular: “Sí quiero honrar la caballerosidad de don Joseph Joseph, que al final fue el que pudo hablar conmigo. Fue el único en su momento que me dio la cara, tuvimos una buena conversación, nos dimos la mano y el fútbol sigue y la vida también”, aseguró.

También dijo que esa situación, a nivel emocional, supuso un “golpe muy duro” debido a la meta pendiente de volver a ser campeón nacional con los rojinegros, que era algo que anhelaba.

Tras su salida de Alajuelense, Johan Venegas tenía varias opciones, pero tomó una decisión que marcó un antes y un después en su vida: fichar por la Asociación Deportiva Guanacasteca (ADG). Esta experiencia, según sus propias palabras, fue un verdadero “golpe a la realidad”.

El futbolista confesó que, en el ambiente de Alajuelense, tal vez no vivía en un “mundo real”, donde las condiciones de trabajo son muy diferentes a las de un club de élite.

La realidad en ADG le exigió “trabajar con las uñas o no tener las mejores condiciones para hacerlo”.

Ante este panorama, el delantero optó por una actitud de crecimiento: “Habían dos caminos: o me quejaba o agradecía y aprendí de la situación.”

Esta vivencia en Guanacaste es descrita por Johan Venegas como algo que lo “volvió más humano, de ser más compañero, de ver las necesidades del que está al lado”. La experiencia lo hizo “tocar tierra otra vez” y cambiar su perspectiva, valorando cosas que antes, en clubes grandes, veía “muy normales, pero que al final no lo eran”.

El aprendizaje fue profundo y trasciende lo futbolístico, enseñándole a “valorar las cosas, a ser agradecidos con el hoy, con lo que tenemos ahora”.

En ese recuento de clubes ticos, Venegas también tuvo un paso significativo por el Deportivo Saprissa cuando volvió al fútbol nacional después de ser legionario.

“Estoy muy agradecido por la oportunidad que tuve de jugar en Saprissa, fue un momento importante en mi carrera, logré cosas importantes ahí”, comentó.

Inclusive, recordó que vestido de morado, entre otras cosas, fue parte del equipo tibaseño que logró el último título internacional de Saprissa.

Ahora, con la perspectiva renovada que le dio Guanacasteca, Johan Venegas regresó a un club tradicional, como el Club Sport Cartaginés y esta etapa la experimenta en el momento cumbre de su madurez.

“Ya no busco fama ni reconocimiento, sino dejar algo a algún compañero, que se me recuerde por algo, por salvar la vida o algo así por el estilo, porque al final las cosas son pasajeras,” aseveró.

Su enfoque está en el legado de lo que pueda transmitirle a los demás. En la cancha, su filosofía es la misma que lo ha caracterizado a lo largo de los años, que es ser profesional y dar el máximo.

Cartaginés visitará a Saprissa este domingo, a partir de las 4 p. m., en el Estadio Ricardo Saprissa. La serie se encuentra 2-1 con ventaja para los tibaseños, pero los brumosos creen que a esta historia aún le quedan algunas cosas pendientes.

Este domingo, uno de los dos equipos quedará fuera del torneo; mientras que el otro accederá a la final de segunda ronda, con el anhelo de retar a Liga Deportiva Alajuelense en el pulso directo por la corona.

Y en este momento, lo que Johan Venegas les dice a sus compañeros más jóvenes es que “disfruten” el momento y lo vivan con la “responsabilidad del caso”.

“Todos los ojos de Costa Rica están sobre estos partidos”, citó, al tiempo que dijo que este tipo de partidos son los que “marcan las carreras para los jugadores”.

