Johan Venegas lanza un dardo que caerá mal entre los presidentes de clubes del fútbol nacional

Johan Venegas, delantero de Cartaginés, participó en el día de medios que organizó la Unafut de cara a las semifinales del Torneo de Apertura 2025.

Junto a Andrés Carevic, técnico de los brumosos, Venegas representó al club de la Vieja Metrópoli en la actividad, donde además asistieron figuras de Alajuelense, Saprissa y Liberia.

Johan habló de la semifinal contra Saprissa y, de paso, criticó la forma de jugar el campeonato, que es aprobada por los presidentes de los clubes, incluido Leonardo Vargas, jerarca de los blanquiazules.

“Estamos en un campeonato que premia mucho que cualquiera que entre en los clasificados pueda ser campeón, así lo dice la historia. Estamos en un campeonato que se ha estructurado de esa manera. Podemos soñar que podemos ir paso a paso. Hay mucha hambre en el equipo y ganas de trascender”, dijo Venegas.

Venegas añadió que la forma de jugar el certamen no siempre premia la regularidad del equipo que termina en el primer lugar o que hizo mejor las cosas.

“Estamos en un torneo que premia mucho la mediocridad. No siempre el mejor equipo queda campeón, no premia la constancia ni la regularidad. Cualquiera que clasifique tiene chance de ganar el campeonato”, indicó Venegas.

Cartaginés abre la semifinal contra Saprissa el próximo jueves a las 8 p.m., y la vuelta será el domingo a las 4 p.m. en el Estadio Ricardo Saprissa. Johan espera que Cartaginés deje en el camino a los morados y pueda optar por levantar el cetro.

“Cuando se dio el acercamiento con los Vargas en Cartaginés, una de las consignas era poder ayudar al equipo a lograr los objetivos. Se logró clasificar a semifinales y también avanzar a la Concachampions”, opinó Venegas.

Johan Venegas afirmó en el día de medios de la Unafut, que el campeonato premia la mediocridad. (Fanny Tayver/Fanny Tayver)

De cara a los duelos con los morados, Venegas aseguró que desea estar a punto y transmitir su experiencia a los jóvenes del equipo. Además, resaltó lo importante que es tener a Andrés Carevic como entrenador.

“Es uno de los técnicos más infravalorados. Trabaja mucho, da mucha oportunidad a jugadores jóvenes, lo hizo en la Liga y en Cartago. Sería bueno reconocerle el trabajo que ha hecho en Costa Rica. Busca mucho el área rival con su estilo, implementa un buen sistema de juego y ha hecho cosas muy importantes”, comentó Johan Venegas.

“Hay que disfrutar el momento, es un instante único, porque todos los ojos de Costa Rica estarán sobre las semifinales. Estos partidos marcan la carrera de los jugadores; en mi caso, me marcaron mucho, y hay que encararlos con la responsabilidad del caso”, dijo Johan.

El delantero les indicó a los muchachos de Cartaginés que disfruten y, si tienen la oportunidad de actuar, que se entreguen y se esfuercen por la institución.

“El jueves vamos a hacer un gran partido y esperamos ser fuertes en casa. Hay que jugar con entrega y darlo todo. Estamos en un deporte colectivo y debemos perseguir el objetivo de todos”, aseguró Johan Venegas.