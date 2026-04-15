Las confesiones de Bayron Mora en el Día del Portero: ‘A veces quería dejar todo...’

Bayron Mora no se cambia por nada ni por nadie cuando entra a la cancha para entrenar o jugar, porque está cumpliendo su gran sueño de niño. El guardameta que llegó a Liga Deportiva Alajuelense cuando iba a cumplir 12 años tiene prácticamente la mitad de su vida en el cuadro rojinegro.

Él celebra este 14 de abril el Día Internacional del Portero, así como todos sus colegas de profesión, en un puesto donde la paciencia siempre se pone a prueba.

Si alguien le hubiese dicho que jugaría en las finales del semestre pasado, posiblemente no lo iba a creer, pero fue lo que ocurrió ante la lesión de Washington Ortega.

“Fue como un impulso a lo que ha venido siendo ese camino, que no ha sido fácil, no ha sido tampoco un camino corto, pero para mí fue muy especial por eso, lo tomo como un impulso y ya quedó marcado en mí, en lo personal y muy contento en realidad, un momento muy emotivo que en algún momento soñé”, expresó Bayron Mora en una entrevista de quince minutos que publicó Alajuelense en su canal de Youtube.

“A veces uno quiere como joven, como niño, que las cosas lleguen rápido, pero de igual forma, creo mucho en enfocarse no tanto en tratar de entender las cosas, sino simplemente estar preparado para una situación ayuda mucho con el día a día”, citó.

Confesó que cualquier futbolista siempre quiere jugar, pero los porteros requieren de paciencia y mucho trabajo mental.

“Hay momentos en los que me he sentido muy vulnerable, a veces como la mente de todo joven que tiene un sueño, que tiene ambición, que va tras una meta, tras un objetivo, pasan muchas cosas.

”Por la mente mía pasaban muchas cosas, a veces quería dejar todo, sentía que el camino estaba siendo duro. Mi familia ha sido un pilar fundamental, pero antes de eso, lo más importante para mí siempre ha sido Dios”, comentó Bayron Mora.

Para él, no son palabras trilladas, sino reales, cuando un portero como él dice que siempre tiene que estar listo.

“Uno tiene que aspirar a más, apuntar a lo más alto, si le soy sincero quiero marcar la historia del club, quiero quedarme en la historia del club. Esas son mis aspiraciones, mis sueños, lo que ha venido pasando me ha ayudado a mantenerme constante, con ese enfoque muy claro”, citó Bayron Mora.

Confesó que también quiere salir del país y hasta jugar con la Selección de Costa Rica y hoy puede decir mejor que nadie que no hay imposibles.

“Los límites se los pone uno y son mentales. Muchas veces dudé, no le voy a mentir, me imagino que en la cabeza de todos los futbolistas, de todos los deportistas hay dudas.

”Pero lo que determina el seguir son esos sueños, esas metas, esos objetivos que te vas trazando. Qué se yo, en seis meses, en un año, en varios años. Eso es lo que te ayuda a mantenerte todavía compitiendo y estar constante”, mencionó Bayron Mora.

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