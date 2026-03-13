Puro Deporte

Lámina de zinc se desprende del Lito Pérez en media entrevista y casi le cae a periodista y alcalde (video)

Periodista aseguró que se llevó un ‘sustillo’ al ver la lámina de zinc en el aire mientras entrevistaba al alcalde de Puntarenas en el Lito Pérez

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Por Juan Diego Villarreal
El Ministerio de Salud permitió que ingresen 750 aficionados al estadio Lito Pérez, a partir de este miércoles. Prensa Salud.
El estadio Miguel Lito Pérez tiene serios problemas en su infraestructura. (Prensa Salud./Prensa Salud.)







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Estadio Miguel Lito PérezLámina de zinc vuela por los airesJosé Luis RodríguezTrivisiónRándall Chavarria
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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