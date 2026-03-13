Lámina de zinc se desprende del Lito Pérez en media entrevista y casi le cae a periodista y alcalde (video)

Un gran susto se llevaron el periodista de Trivisión, José Luis Rodríguez, el camarógrafo Steven Arroyo y el alcalde de Puntarenas, Rándall Chavarría, quienes observaron cómo una lámina de zinc del sector de sombra del estadio Miguel Lito Pérez se desprendió en medio de una entrevista.

José Luis Rodríguez conversaba con el alcalde porteño sobre la posibilidad de dar en concesión el Lito Pérez para realizar mejoras, cuando se presentó la situación que los puso a correr.

“Fue hace como dos semanas (aunque el material se hizo público este 13 de marzo). Estaba realizando la entrevista con el camarógrafo Steven Arroyo y, en ese preciso instante, el alcalde hablaba del sector de palcos y de la remodelación que debía tener el estadio, cuando de pronto se escucharon las latas de zinc y, al volver a ver hacia arriba, se despegó una y salió volando”, contó Rodríguez.

En el video de Trivisión se puede observar el momento donde la lámina vuela a los 6 minutos y 25 segundos de la grabación en el siguiente enlace.

José Luis, quien laboró en Prensa Libre y La Nación, confesó que al ver la lata en el aire dando vueltas se asustó un poco, porque se elevó y no estaban seguros dónde podría caer, ni el daño que podría causar.

“La verdad fue un sustillo. Al principio se vino un viento muy fuerte, como un remolino, y fue cuando se despegó la lata de zinc. A los pocos segundos cayó cerca del marco oeste, al contrario de donde estábamos nosotros. La verdad fue un alivio que no pasara nada”, aseguró Rodríguez.

El periodista explicó que, al tratarse de una grabación, apenas estuvieron a salvo continuaron con la entrevista sin problemas.

“Cuando estábamos editando la nota, hablé con el editor Rafael Hines y decidimos mantener el momento en que la lata de zinc sale volando, porque era parte de la entrevista”, añadió Rodríguez.