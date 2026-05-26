Lágrimas y gritos: El conmovedor video familiar tras convocatoria al Mundial de Tomás Rodríguez de Saprissa

Tomás Rodríguez, en la final del Torneo de Copa que Saprissa le ganó a Sporting.

El jugador de Saprissa Tomás Rodríguez está dentro de la lista de Panamá para el Mundial 2026 y sus familiares montaron un enorme festejo apenas se anunció su nombre.

El delantero finalmente convenció al entrenador Thomas Christiansen, así que el cuadro morado tendrá dos representantes, pues Fidel Escobar también figura entre los elegidos.

Tener dos mundialistas le garantiza a Saprissa una buena cantidad de dinero, gracias al subsidio que otorga la FIFA a los clubes con futbolistas convocados. Aunque no ha trascendido el monto oficial, es un hecho que serán varios cientos de miles de dólares, tomando como referencia anteriores mundiales.

Panamá regresa a la gran cita del balompié luego de su única participación en Rusia 2018.

El diario La Prensa de ese país publicó un video donde se ve a la familia de Tomás Rodríguez celebrando tras escuchar el nombre del jugador este martes por la mañana.

Fue un momento de alegría y lágrimas de emoción, al recibir una oportunidad que desean futbolistas de todo el mundo.