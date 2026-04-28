LAFC vs. Toluca: hora y dónde ver en vivo la semifinal de la Concachampions 2026

LAFC y Toluca abrirán una semifinal inédita de Concacaf 2026 con antecedentes fuertes y alto poder ofensivo.

Los Angeles FC y Deportivo Toluca FC abrirán este miércoles 29 de abril su serie de semifinales de la Copa de Campeones de Concacaf 2026 en el BMO Stadium, en Los Ángeles, California. Será el primer enfrentamiento entre ambos clubes en la historia del torneo.

Hora del partido

México (CDMX): 8:30 p. m.

Costa Rica: 8:30 p. m.

Este (ET): 10:30 p. m.

Central (CT): 9:30 p. m.

Pacífico (PT): 7:30 p. m.

El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua: 8:30 p. m.

Panamá: 9:30 p. m.

Dónde ver

El partido también contará con transmisión internacional, con opciones para distintos países. En México se verá por FOX Sports, mientras que en Estados Unidos estará disponible en FOX Sports (inglés) y Televisa Univision (español).

Para Centroamérica, incluida Costa Rica, la señal será de ESPN y Disney+.

El duelo llega con dos equipos en alto rendimiento. LAFC eliminó a Cruz Azul, actual campeón del certamen, con un marcador global de 4-1. Toluca avanzó tras superar 7-2 a LA Galaxy en cuartos de final.

LAFC disputará su tercera semifinal en este torneo. El club estadounidense avanzó en sus dos participaciones anteriores en esta fase. En 2020 eliminó al Club América, de México, con marcador de 3-1 en partido único.

Toluca regresa a una semifinal de Concacaf por primera vez desde 2014. Los Diablos Rojos jugarán esta ronda por sétima ocasión. El club mexicano avanzó cuatro veces y quedó fuera en dos oportunidades.

El equipo mexicano llega impulsado por Paulinho. El delantero portugués anotó cinco goles ante LA Galaxy y elevó su cuenta a seis tantos en la edición 2026.

Paulinho comparte el liderato de goleo del torneo con Gabriel Pec. Además, ya ocupa el tercer lugar entre los máximos anotadores históricos de Toluca en la Champions Cup.

La otra semifinal la disputarán Nashville SC y Tigres UANL. Con ello, la fase reúne a dos clubes de Estados Unidos y dos de México.

La serie definirá a uno de los finalistas de la Copa de Campeones de Concacaf 2026. El partido de ida marcará el primer capítulo de una rivalidad inédita en el torneo.