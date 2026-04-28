Puro Deporte

LAFC vs. Toluca: hora y dónde ver en vivo la semifinal de la Concachampions 2026

El duelo entre LAFC y Toluca abre una serie inédita en la Concachampions 2026, con dos equipos que llegan en buen momento y buscan un cupo en la final del torneo

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Por Silvia Ureña Corrales
LAFC y Toluca abrirán una semifinal inédita de Concacaf 2026 con antecedentes fuertes y alto poder ofensivo.
LAFC y Toluca abrirán una semifinal inédita de Concacaf 2026 con antecedentes fuertes y alto poder ofensivo. (Archivo /Archivo)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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