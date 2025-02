La verdad sobre José Giacone y su posible salida de Saprissa. ¿Hay Plan B?

Los aficionados del Deportivo Saprissa están que no aguantan más. El “¡Fuera Giacone, fuera Giacone!” se escuchó en los últimos dos partidos del equipo y se lee constantemente en las redes sociales.

Los saprissistas quieren un cambio. No toleran el flojo rendimiento del plantel, que lleva cuatro partidos seguidos sin ganar, incluidas dos derrotas. Tampoco aceptan que el equipo sea quinto en la tabla de posiciones, fuera de los puestos de clasificación, y que haya perdido contra Santa Ana, el colero del torneo, club que consiguió ante los morados apenas su segunda victoria en nueve fechas disputadas.

“Es una vergüenza lo que está haciendo Giacone con el equipo, y con él se pueden ir David Guzmán y Eduardo Anderson. No sé si es muy temprano para decir que ese Merino (Sabin) es un paquetazo, mil veces mejor Javon East”, escribió un aficionado identificado como Jordin CM en la cuenta oficial de Saprissa en Facebook.

En la misma red social, Gabriel Mata posteó: “Fuera Giacone, pero aparte de que se vaya el entrenador, es claro que esto está mal por la directiva. No tienen dinero para contratar, el equipo posee jugadores pasados de peso que se creen dueños del club, y los extranjeros no superan a los nacionales”.

Luis Miguel Rodríguez agregó: “Esto es lo que pasa cuando se quieren contratar buenos jugadores una vez cada cinco años. Después del cierre del torneo pasado, e incluso desde que se fueron Luis Paradela y Warren Madrigal, se tuvo que haber sacado la chequera para traer refuerzos fuertes”.

Giacone prefiere que lo insulten a él que a los jugadores pic.twitter.com/2DN1rERFjV — TD Más (@tdmas_cr) February 16, 2025

Tony Fuentes mencionó que el equipo no tiene ideas, no está bien dirigido y no hará una buena presentación el jueves próximo en la Copa de Campeones de la Concacaf contra el Vancouver Whitecaps.

Josué Valverde preguntó: “¿Qué más ocupa para quitar a José Giacone? Ya más bajo no se puede caer”.

José Giacone tiene cuatro meses y medio en Saprissa, con el que firmó por año y medio. (JOHN DURAN)

¿Consideran destituir a Giacone?

Por ahora, no. Está cerca la serie contra Vancouver y los tibaseños no piensan en un cambio de timón inmediato.

“Este no es el Saprissa que queremos. Se hizo una gran inversión y las expectativas son muy altas. Además, en pocos días viene un juego crucial... (contra Vancouver). Hay que verse en el espejo y redoblar esfuerzos. Los resultados son inaceptables, así de fácil”, escribió Juan Carlos Rojas en su cuenta de X (antes Twitter).

Los morados no tienen un plan B. No hay un entrenador a la vista en caso de cesar a José Giacone, e incluso los que son de casa ya estuvieron a cargo del plantel.

Este es el caso de Vladimir Quesada, a quien despidieron hace cuatro meses y medio para traer a Giacone. Roy Myers también tuvo su oportunidad de dirigir al equipo y ganó el cetro de Verano 2010, pero luego fue cesado por malos resultados. Tuvo una segunda etapa en 2021 y le fue aún peor: con él, Saprissa acumuló 11 encuentros sin ganar.

Con José Giacone al frente del Deportivo Saprissa, el equipo no ha encontrado un sistema de juego y falla constantemente en ataque y en defensa. (Albert Marín/Albert Marín)

“Tenemos que poner las barbas en remojo y ocuparnos más, porque al final estas cosas (juegos sin ganar) pueden traer muchas consecuencias. Nosotros tenemos gente que toma decisiones y, si las cosas no salen, puede pasar cualquier cosa”, opinó Ariel Rodríguez luego de la derrota 1-2 como visitante contra Santa Ana.

Ariel añadió que no se debe señalar solo al técnico, pues todos en el grupo son responsables y deben ponerle el pecho a las balas.

“Los resultados no son buenos para nosotros, pero si luchamos y nos esforzamos al máximo, vamos a salir de esto”, expresó Ariel Rodríguez.

José Giacone, por su parte, comentó que tiene la fuerza para hacer su trabajo. Recordó que ha vivido situaciones similares en otros clubes y ha salido adelante. Aseguró que no tiene dudas de sí mismo, de su cuerpo técnico ni del equipo.

Lo cierto es que los aficionados morados quieren cambios, y el tiempo, poco a poco, se le empieza a agotar al timonel.

