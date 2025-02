José Giacone le pone el pecho a los gritos de quienes piden su cabeza

Por segundo juego consecutivo, José Giacone, técnico del Deportivo Saprissa, volvió a escuchar el “¡Fuera Giacone, fuera Giacone!”. Los aficionados morados empiezan a perder la paciencia, sobre todo tras la derrota 1-2 en su visita a Santa Ana.

En el partido anterior, el 0-0 ante Puntarenas, los saprissistas ya habían mostrado su inquietud, pero en el Estadio de Piedades de Santa Ana, los gritos y reclamos fueron más intensos.

Giacone está preocupado, se le nota en el rostro, pero en la conferencia de prensa posterior al compromiso ante los santaneños dejó claro que no tirará la toalla.

- Usted entiende la exigencia de la afición saprissista, que pide su salida. ¿Cómo vive con esa presión y cree que el juego del jueves contra el Vancouver Whitecaps puede marcar su destino?

- Confío en mi trabajo y tengo fuerza para realizarlo. He salido varias veces de esta situación. No me ha pasado aquí, pero ahora la fortaleza y el ánimo están, no tengo duda. Estamos determinados a salir adelante. No me compete la toma de decisiones, sigo porque a lo interno me han respaldado. El tiempo es corto, pero lo del Vancouver puede ser positivo o negativo. El trabajo está y vamos para adelante.

- ¿Cree que hay jugadores a quienes les queda grande la camiseta?

- El responsable soy yo. El análisis de los jugadores es interno, no me excuso en ellos. Confío en el plantel. Puede salir bien o mal un partido, pero soy el responsable. Prefiero que la gente me insulte a mí y no que la agarren con los jugadores.

- ¿Cómo describe la realidad que vive el equipo?

Evidentemente es decepcionante perder el partido, sobre todo como lo teníamos controlado. Nos falta conectar a los muchachos nuevos y a los que venían sin ritmo, para que el equipo culmine las jugadas que genera. Falta precisión en el último pase, tranquilidad para jugar y capacidad para anotar en relación con las situaciones que generamos. La realidad es que este es un equipo nuevo, con muchas salidas y llegadas. No contar con jugadores por sanciones e inscripciones nos ha complicado, pero hay que apechugar en este momento difícil.

- ¿Logra detectar por dónde pasa el mal momento del equipo?

- Lo dije antes: mejorar la precisión, el último pase y la tranquilidad para jugar. En muchos momentos entramos en el juego del rival y peloteamos. La autocrítica está, porque yo no digo que todo está bien, porque no lo está, y eso se resuelve colectivamente. Cometemos situaciones infantiles que desembocan en penales y echan a perder el trabajo.

- ¿Qué le ha parecido el nivel del argentino Nicolás Delgadillo?

Viene llegando, lo dije antes. Es difícil para un extranjero bajarse del avión y romperla de inmediato. Adaptarse dura unos meses.

