Puro Deporte

La verdad detrás de la ruptura entre Kurt Morsink y Alejandro Bran: esto dijo el agente

Kurt Morsink respondió por qué desde hace varios meses no representa a Alejandro Bran y qué piensa del escándalo de indisciplina del futbolista

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Por Fanny Tayver Marín
Kurt Morsink dijo lo que piensa de Alejandro Bran.
Kurt Morsink dijo lo que piensa de Alejandro Bran. (Jorge Navarro y Rafael Pacheco/Fotocomposición en Canva)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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