La verdad detrás de la ruptura entre Kurt Morsink y Alejandro Bran: esto dijo el agente

Kurt Morsink dejó de representar al mediocampista Alejandro Bran desde hace ocho meses, según confirmó el propio agente en una extensa entrevista que concedió en Tigo Sports Radio.

En ese espacio, el exfutbolista habló de diversos temas, pero no podían faltar preguntas sobre el volante de Liga Deportiva Alajuelense, enfocadas directamente en por qué ya no lo representa y qué piensa del escándalo de indisciplina que protagonizó el jueves anterior.

Lo primero que dijo Kurt Morsink es que la empresa siempre tiene que tomar decisiones, futbolísticas y extrafutbolísticas y que él tiene un buen concepto del jugador.

“Alejandro para mí es un gran jugador, es una gran persona y a veces por acuerdo mutuo, sea decisión de él, decisión mía, decisión de un jugador, de un club, que ya no te llevás con un club o un jugador, que capaz ven los caminos distintos; pero Alejandro es un gran jugador, es una gran persona, le deseamos lo mejor”, expresó Kurt Morsink.

Recordó que trabajó con él desde que estaba en Jicaral y era parte de Herediano, que lo llevaron a Guanacasteca, jugó, lo llamaron a la Selección de Costa Rica y que lo pudieron convertir en legionario.

“Verlo que está en la Liga y con la Selección, a nosotros siempre nos contenta eso”, citó.

El periodista José Alberto Montenegro le preguntó que si fue decisión de él sacarlo de su empresa y Kurt Morsink indicó que siempre es un acuerdo profesional mutuo, que se realiza con calma; que no es algo que se acaba con dos o tres gritos.

“Se plantea y si una visión con un jugador o con un paso en la carrera no da, yo creo que tal vez hay que hacerse a veces al lado”, manifestó.

Yashin Quesada intervino y dijo que eso es responder sin responder. Ante eso, Kurt Morsink replicó que no solo es el caso particular de Alejandro Bran, porque le ha pasado con muchos jugadores.

“Yo creo que ya cuando la carrera un jugador quiere uno para acá y otro para allá, que es muy normal, ahí siempre es mejor llegar a un acuerdo mutuo, hacerse a un lado y no intervenir en la carrera de un jugador, no cortarle las alas”, agregó Kurt Morsink.

¿Fue indisciplina?

Cuando le consultaron si la decisión específica con Alejandro Bran de mejor cada uno por su lado tuvo que ver con la disciplina, Kurt Morsink no respondió de manera directa.

Sino que contó que en su empresa, a todos los jóvenes los ponen a firmar un documento que indica bien cuáles son las reglas del juego.

“El que no hace clases de inglés fuera de la empresa, el jugador que no quiere hacer videoanálisis fuera de la empresa, el jugador que anda poniendo tonteras en redes sociales, fuera de la empresa”, citó.

Kurt Morsink contó que los jugadores que representa tienen que firmarle un documento en el que se compremeten a acatar una serie de reglas. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Dijo que en su visita más reciente a Costa Rica los hicieron firmar el documento, porque quieren compromiso y seriedad.

“Para nosotros, la parte fuera de la cancha es lo más importante. Tenemos dos o tres jugadores en la mira que son talentos, incluso que ya tenía una oferta de un jugador ahí, que no hay chance de que lo hagamos, por el tema de indisciplina”, reveló Kurt Morsink.

Insistió que para él resulta clave que ellos sepan bien que no quiere “nada de tonteras” y puso otros ejemplos: “Que sepan que a la novia no se la van a traer el primer año si van para Europa o para Estados Unidos”.

Pero retomando el caso puntual de Alejandro Bran, al agente le consultaron si lo sorprendió propiamente todo lo ocurrido en los últimos días.

“Es que no lo he visto, a Alejandro lo saludé antes del partido contra LAFC, ahí los clips que me pasan. A Alejandro y la Liga les deseo lo mejor, yo sé que la Liga lo ocupa en este momento, por la situación para entrar entre los cuatro.

”Esas cosas pasan, no quiere decir que están bien o mal, es un tema de Alejandro y Liga Deportiva Alajuelense y yo creo que en este caso siempre hay que desearle lo mejor a la Liga y a Alejandro y su familia. Él es un muy buen chico, eso sí puedo decir”, recalcó Kurt Morsink.

Hubo una pregunta más, a cargo de Kristian Mora y fue si tener que enfocarse tanto en situaciones extracancha y hasta hacerlos firmar un documento es por algo propio del tico o si esto se extiende a los latinos en general.

“Yo creo que es algo de nuestra cultura y es todo el tema ahora de las redes sociales y todas esas payasadas que se ven hoy día. Yo creo que estamos en un mundo donde los ticos ya tenemos nuestras cositas, nosotros a veces nos la creemos más de la cuenta, lo que sea, nos gusta estar contra la pared, con el agua hasta el cuello para reaccionar, naturalmente somos así”, citó.

También dijo que para los jóvenes y con el tema de las redes sociales, a veces el problema llega al punto de convertirse en un huracán que sale fuera de control.

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