La Ultra se quita el tiro: achaca pleito en partido Puntarenas vs. Saprissa a otros aficionados y a la policía

La Ultra Morada dio a conocer su versión sobre lo ocurrido en Puntarenas.

En el partido entre Puntarenas y Saprissa se presentó un incidente en una de las graderías del Estadio Miguel Ángel “Lito” Pérez, específicamente donde estaba la Ultra Morada —barra organizada de Saprissa—, que hizo que el partido se suspendiera unos minutos y que acarrea problemas para los morados.

La Fuerza Pública le indicó a Tigo Sports que durante ese partido, el personal de seguridad privada alertó a la Fuerza Pública de que alguien de una barra intentó sustraerle una cadena de oro a un aficionado y que eso generó una riña.

“Una vez que los policías ingresaron a la gradería observaron la situación con presencia de varias personas alteradas. Empujones, golpes y resistencia a las ordenes verbales emitidas por los funcionarios policiales.

”En ese contexto, varios sujetos integrantes, o vinculados a uno de estos grupos de aficionados arremetieron físicamente contra funcionarios de Fuerza Pública, golpeándolos en diferentes partes del cuerpo mediante puñetazos, patadas y agresiones directas”, aseguró la Fuerza Pública.

Además, indicó que a raíz de eso, se detuvo a tres personas que se presentaron a la fiscalía correspondiente.

Después de esto, este lunes por la noche, la Ultra Morada difundió un comunicado en el que da su versión de lo ocurrido.

La barra organizada de Saprissa manifestó que desde horas de la mañana, la mayoría de sus integrantes se encontraban disfrutando de la playa en Puntarenas, sin causar ningún inconveniente en ningún lugar.

Y que aproximadamente 30 minutos antes del partido se trasladaron al estadio, donde organizaron el ingreso junto con el personal de seguridad, sin presentarse altercados.

“A mitad del primer tiempo se presentó un altercado con unos aficionados ajenos a la barra, quienes se encontraban evidentemente pasados de copas. La situación fue controlada por los líderes de la barra y los encargados de seguridad.

”Dicha situacióon ya se encontraba controlada. Sin embargo, la intervención de la Fuerza Pública se dio de manera agresiva y con evidente abuso de autoridad contra miembros de nuestra agrupación, sin tomar en consideración la presencia de mujeres y niños en el lugar”, apuntó la Ultra Morada.

Además, esa agrupación negó lo que comunicó la policía.

“Es totalmente falso que la intervención policial se diera por un supuesto intento de hurto por parte de un miembro de la barra. Como organización, queremos recalcar nunestra postura firme en contra de la violencia dentro y fuera de los estadios”, citó la barra.

Además, señaló que ellos son conscientes de que pueden presentarse situaciones ajenas a su control, pero que trabajan constantemente para mantener un comportamiento adecuado, promoviendo el respeto, la convivencia y el apoyo incondicional a su club.

Este es el comunicado de la Ultra Morada. (Cortesía/Cortesía)

Lo que pasó en las gradas en la “Olla Mágica” puede traer consecuencias para Saprissa, porque existe la probabilidad de que el Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol decida reducir el aforo para el partido contra Liberia, en la semifinal.

Y también esa situación de violencia en las gradas arrastró secuelas en la cancha y podría venir un castigo para el capitán tibaseño Mariano Torres.

El futbolista argentino tuvo un altercado con Erick Mora, el comisario de la Unafut que tomaba fotos de lo que pasaba en las gradas.

La Nación conoce que, en el informe de Steven Madrigal, en el apartado de otros incidentes, el juez escribió: “Al finalizar el juego, ya en camerinos, el comisario del juego Erick Mora Segura nos informa que, al minuto 34, cuando el juego se detuvo por situaciones entre aficionados del equipo Deportivo Saprissa en la gradería este, el jugador #20 Mariano Torres del equipo Deportivo Saprissa le manoteó su brazo, donde tenía sujeto su celular”.

El incidente fue captado por las cámaras de Tigo Sports, que transmitió el compromiso y, en las imágenes, se ve cómo Mariano encara a Mora y le lanza un par de manotazos.

Steven Madrigal resaltó en su informe que, al minuto 34, se detuvo el juego debido a situaciones de seguridad en la gradería este por aficionados identificados con la camisa del Deportivo Saprissa y se reanudó al minuto 41, con la situación controlada.

“El inicio del segundo tiempo se atrasó 5 minutos debido a una situación que se presentó en la gradería este por parte de los aficionados identificados con la camisa del Deportivo Saprissa”, señaló Madrigal en su reporte.

Este medio intentó conocer la versión del club morado, pero Erick Lonis señaló que no hablaría del tema, porque no conocía el reporte del árbitro o del comisario.