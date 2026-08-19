La sorprendente revelación de Mourinho tras volver al Real Madrid

José Mourinho, en el banquillo del Real Madrid durante un amistoso ante el Schalke 04 de Alemania en la ciudad de Gelsenkirchen, el pasado 16 de agosto.

Madrid, España. El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, aseguró que es una persona “menos emocional y más controlada” que cuando terminó su primera etapa en el club blanco en 2013 y que trata de aprender de sus “errores”.

“He cambiado tanto, como persona y como entrenador. Aunque yo diría que soy el mismo, con el mismo ADN. No puedo esconder o intentar ser lo que no soy. Tengo mucha más madurez, soy menos emocional, más controlado, aprendiendo con errores. Pero nunca con este ‘feeling’ de que me arrepienta de cosas, porque pienso que en la vida, arrepentirse de algo que ha pasado no te ayuda a nada. Hay que aprender de las experiencias”, señaló en una entrevista a ‘El Chiringuito’ de Energy.

Además, afirmó que recala de nuevo en el Bernabéu con mucha “ilusión”. “Vengo con el amor que me despierta el Real Madrid, con la responsabilidad que el Real Madrid exige, con la ilusión de un niño que no ha ganado nada. Vengo con todo absolutamente todo. Esto de prometer cosas como se hacía hace 20 años... No voy con estas historias. Si me preguntas si tengo sueños, tengo sueños”, afirmó.

Por otra parte, el técnico portugués explicó cómo han ido sus primeras semanas al frente del equipo. “Me he encontrado un vestuario con muchas ganas de ganar y con sentido común, porque lo que les pido desde el primer día es sentido común. Hasta ahora no he tenido una única oportunidad de ser el líder agresivo que también puedo ser y también es parte de mi ADN, pero ellos me han protegido de esta versión que también es mía”, subrayó.

Además, pidió que el comportamiento de sus futbolistas sea intachable. “Todo lo que les he pedido como principios básicos y negociables es sentido común. Decir ‘tenéis que estar aquí una hora antes del entrenamiento y no cinco minutos antes’ es sentido común. Es el fútbol de hoy, tienes que llegar antes, tienes que desayunar controlado por nutricionista, tienes que ir a gimnasio cada día a hacer prevención. Es por ti, es por nosotros”, expuso.

“Todo lo que les he pedido es sentido común. Y hasta ahora parece muy fácil, pero aceptarlo no es tan fácil. No estamos libres de que durante la temporada pueda pasar algo, que es también muy normal que pase algo, pero hasta ahora no han dado ninguna oportunidad”, continuó.

En otro orden de cosas, Mourinho habló del francés Kylian Mbappé. “Mbappé es increíble, es demasiado bueno. Es un jugador de un nivel estratosférico. No voy a juzgar lo que ha hecho temporada pasada, una temporada extraña, complicada para todos. Al final es siempre la misma historia, han sido Xabi -Alonso- y Álvaro -Arbeloa- los que han pagado los platos rotos. Yo digo siempre que ganar o perder es multifactorial. Se lo he dicho a los jugadores, no acepto las culpas solo para unos y los aplausos solo para unos”, manifestó.

“Mucha gente falló el año pasado, no solo entrenadores, no solo jugadores, gente aquí dentro también ha fallado. Yo prefiero pensar lo que Kylian puede ser ahora. Y un tío que podía venir el 14 de agosto y se ha presentado el 12, ya me dice algo; se presentó porque quería jugar el partido contra el Schalke en condiciones de ganar. Entrena exactamente como todos, con el mismo compromiso, con la misma voluntad de mejorar”, valoró.

El Real Madrid iniciará la nueva temporada de la Liga Española el próximo sábado de visita ante el Espanyol a la 1:30 p. m. hora de Costa Rica.