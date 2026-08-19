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La sorprendente revelación de Mourinho tras volver al Real Madrid

José Mourinho se confesó en ‘El Chiringuito’ a punto de iniciar su nueva aventura con el Real Madrid

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Por Europa Press
José Mourinho, en el banquillo del Real Madrid durante un amistoso ante el Schalke 04 de Alemania en la ciudad de Gelsenkirchen, el pasado 16 de agosto.
José Mourinho, en el banquillo del Real Madrid durante un amistoso ante el Schalke 04 de Alemania en la ciudad de Gelsenkirchen, el pasado 16 de agosto. (HESHAM ELSHERIF/NurPhoto via AFP)







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