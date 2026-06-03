Puro Deporte

La señal que ve Claudio Ciccia en la Selección: ‘Me da un indicio para creer’

El exgoleador resaltó a Patrick Sequeira y a Manfred Ugalde por lo que hicieron

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Por Milton Montenegro

Fernando Batista, técnico de la Selección de Costa Rica, vio cosas que le gustaron del equipo en el amistoso frente a Colombia.








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Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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