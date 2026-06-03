La señal que ve Claudio Ciccia en la Selección: ‘Me da un indicio para creer’

Fernando Batista, técnico de la Selección de Costa Rica, vio cosas que le gustaron del equipo en el amistoso frente a Colombia.

El argentino se refirió a aspectos deportivos como el orden de la defensa, pero la Tricolor mostró algo más que las transiciones o llegadas al área rival.

Claudio Ciccia, exgoleador del fútbol nacional y director de Estrategia y Contenidos Deportivos de Radio Columbia, también comentarista en los partidos, detectó una conducta de algunos jugadores que le indica que las cosas pueden cambiar, que se puede enderezar el rumbo y que la Selección vuelva a transitar por el camino del éxito.

“Patrick Sequeira corre 70 metros para sacar a Mitchell (Jeyland) de la situación. Hay una reacción de Manfred Ugalde para sacarlo también de ese momento adverso y eso a mí me da un indicio en creer”, dijo Ciccia este martes en Radio Columbia.

Patrick Sequeira tuvo que ubicar a Jeyland Mitchell pic.twitter.com/5hyge6LQQb — TD Más (@tdmascrc) June 2, 2026

El “Matador” se refirió a la acción que se presentó al minuto 53: Jeyland tuvo un roce con Santiago Arias, se descontroló y le dio un cabezazo, reacción que en un partido eliminatorio es para irse expulsado.

“En la jugada propia donde Mitchell se enfrasca en esa situación y viene Patrick a decirle: ‘Salí de acá, enfocate nuevamente’, y también Manfred Ugalde, me marcan una pauta in situ en la cancha, que también las conductas pueden cambiarse si los propios futbolistas, algunos, se encolumnan bajo un método y una forma de manejarse”, destacó Claudio.

Tras la derrota 3-1 frente a Colombia, Manfred Ugalde dejó claro que hay cosas que desean cambiar.

“Teníamos la mentalidad de ganar, sacar un buen resultado y lavarnos la cara de todo lo que está pasando”, dijo Manfred, y esa reacción al minuto 53, para Ciccia, es una buena señal.

“Esta misma generación es la de Patrick Sequeira, la de Manfred Ugalde, la de Orlando Galo, la de Carlos Mora y varios futbolistas más. Ellos también están enviando la posibilidad de un cambio y para eso hay mucho por delante”, opinó Claudio.

Patrick Sequeira dejó su marco para llamarle la atención a Jeyland Michell y le pidió que se concentrara, tras el roce con el colombiano Santiago Arias. (Prensa FCRF/Federación Costarricense de Fútbol)

Probablemente ese fue el mensaje de que los muchachos quieren dejar atrás las polémicas y centrarse en jugar.

A Fernando Batista le consultaron qué hacer con Jeyland Michell y reconoció que deben conversar con él.

“Jeyland es joven y seguramente lo vamos a trabajar, porque estas cosas, ante un error de esos, te pueden dejar con diez jugadores. Hay que ver también la adrenalina, el estrés del partido, vas con un resultado abajo. Nosotros lo vamos a ayudar para que todas estas cosas no sucedan. Más que nada porque por ahí, en una situación de estas, te quedás con un jugador menos y nosotros lo necesitamos dentro del campo”, dijo Batista, quien, en el instante del roce entre Jeyland y Santiago Arias, pidió calma; con sus manos hizo el gesto de que estuvieran tranquilos.