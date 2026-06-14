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La Selección de Irán por fin viaja a EE. UU.: la tensión geopolítica se invita al Mundial

Irán tiene previsto llegar este domingo a Los Ángeles, en territorio estadounidense, para su primer partido en el Mundial

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Por AFP
TIJUANA, MÉXICO - 9 de junio de 2026: El delantero de la selección nacional de Irán, Mehdi Taremi, firma autógrafos para aficionados frente al hotel Marriott antes de partir hacia una sesión de entrenamiento en Tijuana, México, el martes 9 de junio de 2026, previo al torneo de fútbol de la Copa del Mundo 2026. Carlos A. Moreno / Anadolu. (Foto: Carlos A. Moreno / Anadolu vía AFP).
El delantero de la selección nacional de Irán Mehdi Taremi firma autógrafos para aficionados frente al hotel Marriott antes de partir hacia una sesión de entrenamiento en Tijuana, México, donde los persas tienen su campamento en el Mundial 2026. (CARLOS A. MORENO/Anadolu via AFP)







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