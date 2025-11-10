Puro Deporte

La Selección de Costa Rica tendrá a jugador que superó un calvario y recobró la alegría por jugar

El atacante llega encendido, tras marcar tres goles en los últimos dos juegos

Por Milton Montenegro

La Selección de Costa Rica recupera a un futbolista que sufrió un calvario, pero ahora recobró la alegría por jugar y llegará al país con la pólvora encendida.








Selección de Costa RicaAlvaro ZamoraHaitíHonduras
Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

