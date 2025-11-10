La Selección de Costa Rica tendrá a jugador que superó un calvario y recobró la alegría por jugar

La Selección de Costa Rica recupera a un futbolista que sufrió un calvario, pero ahora recobró la alegría por jugar y llegará al país con la pólvora encendida.

El delantero jugó gratis, porque no le pagaban; después, ni minutos le daban, hasta que hace dos meses y medio cambió de club, emigró a otra nación y se reencontró con su juego.

Álvaro Zamora pasó penurias en el Aris de Grecia; en mayo, dijo que vivió un año de frustraciones, decepciones y muchas dificultades.

Todo eso quedó atrás desde que llegó a Portugal, donde se unió al Académico Viseu, de la segunda división.

Zamora lleva seis anotaciones con su nuevo club; la última la marcó este domingo, en la victoria de visita de su escuadra 3-1 contra el Felgueiras.

La anotación de Zamora fue en la primera parte, en la reposición: tras un centro, logró disparar para batir al guardameta rival y sumar un gol más a su cuenta en esta temporada.

El nacional, quien fue convocado para los partidos eliminatorios contra Haití y Honduras, ha actuado en ocho compromisos con su equipo y acumula 615 minutos en cancha.

Además, registra dos dobletes: el primero en el segundo encuentro que jugó con el Académico, en el empate 2-2 ante Oliveirense; y en el choque pasado, contra Lusitania Lourosa, en la victoria de su equipo 3-2. Álvaro Zamora llegará a la Tricolor con tres tantos en sus últimos dos encuentros.

“El Académico Viseu FC celebra la convocatoria de Álvaro Zamora a la Selección Nacional de Costa Rica y aprovecha para desearle buena suerte y éxito en los próximos partidos”, escribió el club portugués en su página en internet, para dar a conocer el llamado de Zamora a la Tricolor.

“Ha sido un cambio importante en mi vida. Me ha ayudado a recuperarme a mí mismo y a disfrutar al máximo”, afirmó Zamora a inicios del mes anterior, cuando estaba con la Selección para los juegos eliminatorios ante Honduras y Nicaragua.

Álvaro Zamora se reencontró con el gol y llega motivado a los juegos contra Haití y Honduras. (Prensa FCRF/Federación Costarricense de Fútbol)

Álvaro espera poder aportar y sacarle provecho a este buen momento, especialmente en la Tricolor.

“Cuando uno está bien y lo exterior está bien dentro de la cancha, eso se refleja…”, añadió.

Otro seleccionado que tuvo participación este domingo fue Manfred Ugalde, quien entró de cambio en la victoria de visita de su equipo, el Spartak de Moscú, 1-2 contra el Ajmat.

Ugalde ingresó al minuto 46 en lugar de Levi García, delantero de Trinidad y Tobago.

Manfred será el último en integrarse a la Selección; llegará el martes próximo a las 3:30 p.m., mientras que Álvaro Zamora lo hará el lunes a las 8 p.m., según información de la Fedefútbol.

La Tricolor también podrá contar con el atacante de moda, y no en Costa Rica, sino en la MLS: Alonso Martínez, quien está encendido con su equipo, el New York City FC.

Martínez anotó el viernes anterior en el partido decisivo de los neoyorquinos ante el Charlotte FC por el inicio de los playoffs de la liga estadounidense.

El gol del costarricense combinó su imparable velocidad con gran capacidad para controlar la pelota y definir ante la presión de un defensa y el guardameta. Esto es precisamente lo que necesita Costa Rica, goles, en un momento crucial de la eliminatoria donde ganar es la única ruta para no depender de otros resultados.