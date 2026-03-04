La Selección de Costa Rica propina paliza a Bermuda rumbo al Mundial de Brasil

Sheika Scott anotó dos goles y dio una asistencia, en la goleada 0-8 de Costa Rica ante Bermuda, por la eliminatoria al Mundial femenino de Brasil 2027. En la acción Sheika, durante el partido ante Brasil, el viernes anterior

La Selección Nacional Femenina de Costa Rica, en una gran exhibición, le propinó una paliza de 0-8 a Bermuda, por la fase de grupos de la primera ronda de la eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo de Brasil 2027.

El conjunto nacional fue ampliamente dominador del compromiso y, en 45 minutos, aplastó a su rival en el Dame Flora Sports, ubicado en Hamilton, capital de Bermuda.

En su primera presentación, en noviembre de 2025, las ticas habían vencido 1-2 a Granada, en un juego que se les complicó. Sin embargo, en el duelo ante Bermuda la tónica fue diferente y el conjunto costarricense fue demoledor.

Las ticas abrieron el marcador al minuto 3, con tanto de Fabiola Villalobos, tras un cobro de tiro de esquina de Sheika Scott. Al minuto 16, Scott aprovechó una mala salida de Victoria Davis para ingresar al área y rematar rastrero para el 0-2.

Priscilla Chinchilla, con un golazo, puso el 0-3 al minuto 15, cuando remató desde unos 40 metros y “bañó” a la guardameta Sharifa Crockwell.

Las ticas siguieron presionando y al minuto 29 Jaden Masters incurrió en autogol para el 0-4 a favor de las visitantes. El 0-5 fue obra de Katherine Alvarado, al minuto 38, tras un rebote de la arquera Crockwell.

En el complemento, el dominio de las nacionales no fue tan abrumador, pero igual Stephanie Blanco marcó el 0-6 de tiro libre al minuto 50; Scott, de penal, anotó su doblete para el 0-7 al minuto 75 y Chinchilla cerró la paliza al 86′, con remate rastrero para el 0-8.

La Tricolor cerrará la ronda de grupos como local: el 10 de abril ante Islas Caimán y el 18 de abril frente a Guatemala, donde se jugaría su boleto a la segunda fase. Ticas y chapinas suman seis puntos y 9 de gol diferencia.

Las seis selecciones ganadoras de grupo avanzarán al Premundial Concacaf 2026, donde se unirán a Estados Unidos y Canadá en un torneo de ocho equipos que otorgará boletos a la Copa Mundial de Brasil 2027.

El equipo dirigido por la brasileña Lindsay Camila alineó con Noelia Bermúdez, Fabiola Villalobos, Gabriela Guillén, Valeria del Campo, Ashly González, Stephanie Blanco, Katherine Alvarado, Priscilla Rodríguez, Sheika Scott, Melissa Herrera y Priscilla Chinchilla.

En la segunda parte ingresaron María Paula Arce, Emilie Valenciano, Josselyn Briceño, Anna Gilbertson y Emily Flores.