La Selección de Costa Rica jugará con ’12′ contra Honduras

Está garantizado, el respaldo es total. La Selección de Costa Rica tendrá el apoyo del jugador número 12 en el decisivo encuentro, rumbo al Mundial de Norteamérica 2026, contra Honduras.

Ese 18 de noviembre, será como si la Tricolor salga a la cancha con 12 futbolistas.

La Federación Costarricense de Fútbol, informó que ese día a las 7 p.m., hora del partido contra los catrachos, habrá un ambientazo en el INS Estadio.

“Llenazo garantizado, es lo que habrá en el último partido eliminatorio en casa, ante la Selección de Honduras, el próximo 18 de noviembre”, escribió la Fedefútbol, que notificó la venta total de las entradas para el compromiso.

“Estamos muy contentos con la respuesta de los aficionados, porque necesitamos estar todos unidos y apoyando para alcanzar la clasificación”, afirmó Gustavo Araya, secretario general de la Federación Costarricense de Fútbol.

En el ente federativo, están seguros de que el ambientazo servirá como una motivación extra para el equipo de todos, la Selección Nacional.

La afición no dejará sola a la Selección de Costa Rica en el partido contra Honduras. La Tricolor jugará con estadio lleno. (JOHN DURAN/John Duran)

Costa Rica jugará primero ante Haití, el 13 de noviembre (en Curazao como sede), y luego recibirá a Honduras en el INS Estadio, el martes 18 de noviembre.