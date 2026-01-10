La Roma gana y escala a los primeros puestos de la Serie A

La Roma derrotó 2-0 al Sassuolo este sábado gracias a un gol del argentino Matías Soulé y se colocó provisionalmente en tercera posición de la Serie A.

El conjunto “giallorosso” no abrió el marcador hasta el minuto 76, cuando el internacional francés Manu Koné concretó de cabeza el dominio romano con su segundo gol de la temporada en liga.

Soulé, autor del pase en el primer gol, selló la victoria tres minutos después con su sexto gol en liga.

La Roma no encadenaba dos victorias seguidas en el campeonato italiano desde noviembre.

Con 39 puntos, la Roma pasó del quinto al tercer puesto, superando al Nápoles (4º) y a la Juventus de Turín (5º, 36 puntos), que disputará el lunes su partido ante la Cremonese.

El argentino Matías Soulé y el francés Manu Koné, fueron las figuras de la Roma en la victoria contra Sassuolo. (Cuenta X de la Roma/Cuenta x de la Roma)

Pero el equipo dirigido por el veterano técnico Gian Piero Gasperini ha disputado dos partidos más que el líder, el Inter de Milán (1º, 42 puntos), AC Milan (39 puntos) y que el vigente campeón napolitano (38 puntos).

El choque estrella de esta 19ª fecha, que puede resultar decisivo para el devenir del campeonato, enfrenta a Inter y Nápoles el domingo en San Siro, mientras que el AC Milan visita a la Fiorentina (19º).

Equipo revelación de la primera mitad de la temporada en Italia, el Como, que venía de tres victorias seguidas, tuvo que conformarse con el punto del empate en casa ante el Bolonia (1-1). El club lombardo, dirigido por el técnico español Cesc Fábregas, ocupa el sexto puesto con 34 puntos.

Resultados

Como 1 - Bolonia 1

Udinese 2 - Pisa 2

Roma 2 - Sassuolo 0

Juegos del domingo

Lecce vs. Parma (5:30 a.m.)

Fiorentina vs. Milan (8 a.m.)

Verona vs. Lazio (11 a.m.)

Inter vs. Nápoles (1:45 p.m.)

Lunes

Génova vs. Cagliari (11:30 a.m.)

Juventus vs. Cremonese (1:45 p.m. todos juegos en horario de Costa Rica)