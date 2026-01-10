Puro Deporte

La Roma gana y escala a los primeros puestos de la Serie A

La Roma no encadenaba dos victorias seguidas en el campeonato italiano desde noviembre

Por AFP

La Roma derrotó 2-0 al Sassuolo este sábado gracias a un gol del argentino Matías Soulé y se colocó provisionalmente en tercera posición de la Serie A.








