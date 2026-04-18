Puro Deporte

La Real Sociedad derrota al Atlético de Madrid y es campeón en España

La última vez que la Real Sociedad logró la Copa del Rey fue en el 2020

EscucharEscuchar
Por AFP

La Real Sociedad ganó este sábado la Copa del Rey al imponerse 4-3 en la tanda de penales al Atlético de Madrid en la final, que terminó 2-2 en su tiempo reglamentario y la prórroga.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Atlético de MadridReal SociedadFutbol de España
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.