La Real Sociedad derrota al Atlético de Madrid y es campeón en España

La Real Sociedad ganó este sábado la Copa del Rey al imponerse 4-3 en la tanda de penales al Atlético de Madrid en la final, que terminó 2-2 en su tiempo reglamentario y la prórroga.

El portero de la Real Unai Marrero fue el gran héroe de su equipo al detener los penales de Alexander Sorloth y Julián Álvarez.

Pablo Marín marcó el penal final que dio a la Real Sociedad la victoria tras un partido en el que los vascos estuvieron dos veces por delante.

Ander Barrenetxea abrió el camino con el gol más rápido de una final de Copa, a los 15 segundos de juego, Ademola Lookman equilibró el encuentro (18′) y el capitán realista Mikel Oyarzabal marcó el 2-1 de penal (45+1′).

Pero al filo del pitazo final Julián Álvarez (83′) puso el empate que llevaría el partido a la prórroga y los penales.

La Real sucede en el palmarés al Barcelona, levantando un trofeo que había ganado por última vez en 2020 en una final que tuvo que jugarse al año siguiente por la covid.

La pandemia obligó a jugar aquella final sin público, pero este sábado, la Real pudo disfrutar de la cuarta Copa del Rey de su historia arropada por miles de hinchas en el estadio de La Cartuja de Sevilla.