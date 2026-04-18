La Real Sociedad derrota al Atlético de Madrid y es campeón en España

La Real Sociedad ganó este sábado la Copa del Rey al imponerse 4-3 en la tanda de penales al Atlético de Madrid en la final, que terminó 2-2 en su tiempo reglamentario y la prórroga.
La Real Sociedad ganó este sábado la Copa del Rey al imponerse 4-3 en la tanda de penales al Atlético de Madrid en la final, que terminó 2-2 en su tiempo reglamentario y la prórroga.
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