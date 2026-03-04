La reacción de Minor Álvarez al ser suplente de Abraham Madriz en el marco de Saprissa

Ante el retiro de Esteban Alvarado como futbolista profesional y la contratación de Minor Álvarez, cualquiera pensó que el guardameta llegaba para sustituirlo en el marco del Deportivo Saprissa.

A tres días de cumplir dos meses de haber firmado con los morados, la realidad es distinta para Minor, quien no ha jugado un solo partido con los tibaseños en el Clausura.

Álvarez dejó la regularidad del fútbol de Guatemala, donde era estelar con el Marquense, equipo con el que disputó 14 partidos y 1.260 minutos, antes de arribar a Saprissa, donde solo jugó frente a Carmelita en el Torneo de Copa.

Con los tibaseños, Minor no pasa del banquillo, debido a que primero Vladimir Quesada, anterior entrenador de Saprissa, confió el marco al joven Abraham Madriz, quien siguió en el puesto con la llegada de Hernán Medford.

Abraham no solo aprovechó contar con la confianza de Medford, sino que en cada juego se muestra con mayor seguridad. Por si fuera poco, Madriz le suma a su equipo minutos a la regla sub-21.

“Si anda en esa capacidad que tiene es gracias a los entrenadores de porteros que tenemos. Mora (Róger) y su hijo son de los mejores entrenadores del país, por ahí la clave. Se está consolidando, mentalmente es fuerte y uno lo respalda y es un chico con buen futuro. Es prospecto para selección nacional y tiene que ser constante, yo siempre exijo esa constancia para lograr cosas”, dijo Hernán Medford sobre Abraham Madriz, el domingo pasado, luego de que su escuadra derrotara de visita 2-0 a Guadalupe.

Pero, ¿qué piensa Minor Álvarez?, ¿cómo se siente con su situación?

“La confianza en un arquero, en un futbolista y cualquier persona es muy importante para hacer bien las cosas cuando uno tiene mucha presión, o tal vez desconfianza. A Abraham (Madriz) se le ha dado ese apoyo, tanto del grupo como del cuerpo técnico. Todos estamos con él, es un respaldo en el campo de juego y fuera”, expresó Minor luego del pasado juego de los tibaseños en Guadalupe.

El arquero añadió que, con su experiencia, si es necesario le aporta consejos a Madriz.

“De mi parte, apoyarlo, guiarlo y aconsejarlo lo más que se pueda, y él sabe lo que debe hacer y lo que no”, añadió Minor.

Abraham Madriz aprovechó la oportunidad y se consolida como titular en el marco del Deportivo Saprissa. Minor Álvarez ha tenido que esperar una opción que no ha llegado. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

Álvarez destacó que Abraham ha estado muy acertado y él solo debe prepararse por si en algún momento lo necesitan.

“Por supuesto que uno quiere jugar, cualquier futbolista desea jugar en todos los partidos, pero solo hay un puesto para un arquero. No puedo jugar de delantero o como defensa, ahorita es el momento de Abraham y tiene que disfrutarlo y aprovecharlo. La institución lo está respaldando, el técnico y la afición también, y eso es importante”, indicó Álvarez.

Minor Álvarez destacó que solo le desea lo mejor a Abraham Madriz y que sea fundamental en el desempeño del equipo.

“Ojalá él siga así durante todo el torneo, por mí que quedemos campeones con él en el marco. Yo debo trabajar y, como dije antes, estar listo por si me toca entrar y hacerlo lo mejor posible”, manifestó el portero saprissista.

Para Minor, lo fundamental es que el grupo gane y crezca en cada compromiso, tal y como lo ha hecho desde que Medford y su cuerpo técnico asumieron. El timonel posee un 100% de rendimiento con seis triunfos en igual cantidad de encuentros.

“Hernán tiene una forma diferente de tratar a los jugadores y el grupo supo acoplarse rápido a él, y eso se ve reflejado en los encuentros. Ese querer jugar hace que quienes no estemos actuando apretemos el acelerador y los que juegan no quieren ser alcanzados para seguir en el once estelar”, indicó Minor Álvarez.

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, regístrese en El Boletín Morado para que lo reciba en su correo electrónico.