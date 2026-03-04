Puro Deporte

La reacción de Minor Álvarez al ser suplente de Abraham Madriz en el marco de Saprissa

El arquero dejó la regularidad del Marquense de Guatemala, para estar en la banca con los morados

EscucharEscuchar
Por Milton Montenegro

Ante el retiro de Esteban Alvarado como futbolista profesional y la contratación de Minor Álvarez, cualquiera pensó que el guardameta llegaba para sustituirlo en el marco del Deportivo Saprissa.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Deportivo SaprissaSaprissaMinor ÁlvarezAbraham MadrizMarquense
Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.