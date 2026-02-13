La reacción de David Trezeguet al escuchar el nombre de Keylor Navas

Ciudad de Guatemala. Leyenda en la Juventus de Turín, mundialista y campeón del mundo con Francia.

Hoy es un abanderado de la FIFA, representa a este organismo, pero mirarlo es recordar al goleador, al “matador” que marcó 171 goles y, en una década, logró levantar dos títulos de Serie A y dos Supercopas de Italia con la Vecchia Signora.

Tras su partida de la Juventus, David Trezeguet continuó su carrera en el Hércules de España, el Baniyas SC de los Emiratos Árabes Unidos, River Plate y Newell’s Old Boys de Argentina, y finalmente en el FC Pune City de la India, institución que fue testigo de su retiro como profesional en el año 2015.

Hoy viaja de país en país representando al máximo ente del fútbol mundial, sobre todo cuando se trata del Tour del Trofeo de la Copa del Mundo.

Trezeguet llegó a Guatemala y, en los pocos minutos que pudo atender a la prensa, no solo conversó sobre su presente, sino que también reaccionó cuando se le consultó sobre Keylor Navas.

Previo al Mundial de Rusia 2018, Trezeguet visitó Costa Rica y en aquel momento señaló que Keylor Navas se había consagrado al ganar tres Champions League y, para él, no había duda de que era el mejor.

“Keylor ha demostrado en el Real Madrid que es el mejor portero de la actualidad. Ante ciertas críticas, siempre ha sabido reaccionar de forma discreta y profesional”, dijo Trezeguet en 2018.

David Trezeguet besó el Trofeo de la Copa del Mundo, al mostrarlo en Guatemala. (Milton Montenegro/Milton Montenegro)

Hoy, lejos del fútbol europeo y con un presente en Pumas de México, ante consulta de La Nación, David Trezeguet tuvo palabras para el “Halcón costarricense”.

“Keylor Navas es un ejemplo único, extraordinario para el fútbol de Costa Rica y en general”, opinó David.

El mundialista con Francia en 1998 (donde fueron campeones), Corea-Japón 2002 y Alemania 2006, además de campeón de la Eurocopa 2000, consideró que Navas dejó una huella imborrable.

“Keylor ha demostrado todas sus cualidades, ha ganado muchísimo y es un ejemplo importante. Es un hombre a seguir por muchos, y ahí está su legado”, mencionó el astro francés.

David también se refirió a Panamá, como único representante de Centroamérica en la próxima Copa del Mundo que organizarán Estados Unidos, México y Canadá.

“Para Panamá es importante, porque es su segundo Mundial. Es la confirmación de que las cosas salen cuando se hacen bien, pero deben ir por más: es la regla del fútbol. Es el único equipo que representará a Centroamérica, así que el mérito de clasificar es aún mayor, y su papel debe ser buscar el protagonismo”, dijo David.

David Trezeguet estuvo acompañado por Claudia Navarro, presidenta de Marketing de Coca-Cola, en la presentación del Trofeo de la Copa del Mundo. (Milton Montenegro/Milton Montenegro)

Trezeguet recordó que desde 2018 comenzó como representante de la FIFA en las giras del Tour Mundial del Trofeo de la Copa del Mundo.

“Es una experiencia única y fantástica para el público en general. En lo personal, cada vez que tengo ese reencuentro con la Copa del Mundo me da un poco de nostalgia, de alegría, de recuerdos… algo que a veces no logro explicar. Sabemos lo que el fútbol unifica, y es lindo disfrutar este instante”, expresó Trezeguet.

En su recorrido, la Copa Mundial de la FIFA ha visitado los tres países anfitriones de 2030 y a futuros organizadores de torneos masculinos y femeninos, incluidos Marruecos, Portugal, España, Arabia Saudita y Brasil, consolidándose como la máxima conexión entre la anticipación, la emoción y la herencia futbolística en Latinoamérica.

La Nación está en Guatemala para cubrir la gira del Trofeo de la Copa del Mundo por invitación de Coca-Cola a varios medios de la región.