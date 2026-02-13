Puro Deporte

La reacción de David Trezeguet al escuchar el nombre de Keylor Navas

El exdelantero, campeón del mundo en 1998, es parte de la gira del Trofeo de la Copa del Mundo

EscucharEscuchar
Por Milton Montenegro

Ciudad de Guatemala. Leyenda en la Juventus de Turín, mundialista y campeón del mundo con Francia.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
David TrezeguetKeylor NavasGuatemalaTrofeo de la FIFACopa del Mundo
Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.