La próxima Vuelta a Costa Rica cambiará una histórica regla en la conformación de los equipos

La Vuelta a Costa Rica 2025 fue ganada por el costarricense Luis Daniel Oses, del equipo 7C Economy. Oses alcanzó el bicampeonato.

Después de más de dos décadas, la Federación Costarricense de Ciclismo (Fecoci) cambiará las reglas de la Vuelta Ciclística a Costa Rica, que se realizará en diciembre de este año en su edición número 60.

De acuerdo con el presidente de la Fecoci, Óscar Ávila, el giro a la tica tendrá una modificación en la conformación de los equipos, que a partir de ahora podrán contar con hasta dos corredores extranjeros en su nómina para la Vuelta. En total, las escuadras nacionales y foráneas podrán conformarse con un máximo de siete pedalistas.

La decisión, tomada por la junta directiva de la Federación, fue comunicada esta semana a los directores de los equipos, quienes valoraron de manera positiva esta modificación, la cual entrará en vigencia en la Vuelta número 60, según informó el departamento de prensa de la Fecoci mediante un comunicado.

“Tenemos que modernizarnos. Es una decisión que en su momento trajo beneficios para el ciclismo (correr sin extranjeros). Hoy en día este deporte ha cambiado y abrimos la participación de extranjeros con los equipos nacionales, siempre y cuando sean inscritos antes del 30 de setiembre”, explicó Ávila, jerarca de la Fecoci.

Según el presidente del pedalismo nacional, la intención es darle a los equipos la posibilidad de elevar su nivel competitivo y reforzarse, de manera que puedan retribuir a sus patrocinadores la inversión realizada durante el año.

La regla que no permitía la inscripción de ciclistas foráneos como refuerzos en las escuadras nacionales para la Vuelta a Costa Rica se mantuvo vigente desde el año 2005.

Cambios en el reglamento de Fecoci

El último ciclista extranjero que ganó una Vuelta a Costa Rica corriendo con un equipo nacional fue el colombiano Israel Ochoa, quien reforzó al equipo Ferretería El Mar Video Visión, en el 2004.

Por su parte, el único corredor foráneo que ganó dos Vueltas a Costa Rica compitiendo con equipos nacionales fue el colombiano Gregorio Ladino, quien se coronó en 1997 con el equipo El Globo Jaisa y en 2001 con la escuadra Pizza Hut Café de Costa Rica.

La Fecoci también dio a conocer los artículos del reglamento que sufrieron modificaciones y detalló cuáles ciclistas extranjeros podrán ser elegibles para la Vuelta a Costa Rica.

El artículo 26 señala: “Refuerzos extranjeros. Cualquier equipo puede ser reforzado con ciclistas internacionales para carreras nacionales o internacionales. A partir de 2026, por acuerdo de la junta directiva de la Fecoci, se permite el refuerzo con un máximo de dos ciclistas foráneos por equipo, inclusive para la Vuelta a Costa Rica”.

Además, el artículo 28 indica: “Caso de ciclistas internacionales. Todo ciclista internacional que no sea residente de Costa Rica no puntuará en el ranquin y, en consecuencia, sus puntos no se le otorgarán al equipo con el que compita”.

Por otra parte, los ciclistas internacionales que sí cuenten con estatus de residentes generarán puntos para el ranquin, los cuales podrán sumarse al equipo en el que se encuentren inscritos, con opción de competir en la Vuelta a Costa Rica.

Los puntos obtenidos por ciclistas internacionales sin residencia no ceden su lugar a un ciclista nacional para competir en un evento, ya que la posición alcanzada en la competencia se valora de manera independiente a la nacionalidad del corredor.

En la actualidad, los dos extranjeros que cuentan con estatus de residentes para competir en la temporada de ciclismo de montaña y ruta en Costa Rica son el colombiano Luis Mejía, del 7C Pedregal, y el hondureño Luis López, del equipo Manza Té–La Selva.