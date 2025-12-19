¿Cuánto le cuesta a una municipalidad recibir una etapa de la Vuelta a Costa Rica?

Los aficionados de San Rafael de Oreamuno de Cartago, disfrutaron de la llegada de los ciclistas, desde Pérez Zeledón. Luis Aguilar del 7C Economy, celebra su victoria, junto a Alejandro Granados del Colono Bikestation.

El emocionante sonido de las sirenas, los aficionados a la orilla de la carretera alentando a los pedalistas y la espera alegre por la llegada a la meta, son algunas de las razones por las cuales las municipalidades y los comités cantonales de deporte se involucran para recibir la caravana ciclística en alguna de sus 10 etapas.

Este año, la comunidad de Oreamuno de Cartago recibió, este viernes 19 de diciembre, la octava etapa de la Vuelta a Costa Rica Telecable 2025. Por tercera ocasión, el giro a la tica llevó alegría a los cartagineses, quienes colmaron las calles y participaron en las diferentes actividades.

Álvaro Gutiérrez Solano, regidor de la Municipalidad de Oreamuno de Cartago, expresó que, más que un gasto, ellos ven como una inversión el dinero que destinan para ser anfitriones de la caravana multicolor, y confesó que no solo importa el aspecto económico, sino también todo lo que recibe la comunidad.

“Esta es la tercera oportunidad consecutiva en que albergamos la llegada de la Vuelta Ciclística. Hacemos un balance entre el beneficio para la comunidad y el aspecto económico, y la verdad es que se superaron nuestras expectativas. La mayoría de las personas están contentas”, manifestó Gutiérrez.

Incluso, en este 2025, junto con la Municipalidad de Cartago, y la Federación Costarricense de Ciclismo (Fecoci), tomaron la decisión de llevar la Vuelta por el centro de la ciudad, pasando por lugares muy emblemáticos como las Ruinas de Cartago y el Mercado de Cartago, además de recorrer por primera vez la comunidad de San Blas y cambiar el lugar de la meta.

“A nosotros recibir la Vuelta nos cuesta aproximadamente ₡10 millones, pero este evento nos permite una gran activación de los comercios locales, como sodas, restaurantes y supermercados, así como de pequeños vendedores que llegan al cantón a ofrecer sus productos a la comunidad. Es un ganar-ganar para todos”, dijo Gutiérrez.

El regidor comentó que se trata de una inversión y no de un gasto, ya que, desde su punto de vista, muchas personas se ven beneficiadas en un momento muy importante del año, lo que les da la oportunidad de obtener una ganancia.

“Al final no es solo un evento deportivo, sino la oportunidad de disfrutar en familia, vivir de cerca el deporte y participar en diferentes actividades. Es un esfuerzo económico, pero da sus réditos y beneficia a muchas personas. Es un esfuerzo de todos en la Municipalidad de Oreamuno”, enfatizó Gutiérrez.