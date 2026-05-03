La propuesta de José Giacone que no falla: ‘Lo vistoso queda de lado’

José Giacone vivió con intensidad el primer partido de la semifinal entre Cartaginés y Herediano.

Herediano golpeó primero en la semifinal contra Cartaginés, al ganar el partido de ida por 0-1, con un tanto de Elías Aguilar, con un solo remate directo en el Estadio José Rafael Fello Meza.

Según el técnico del Team, José Giacone, eso tiene su mérito, porque su equipo hizo simplemente lo que debía.

“Es un partido importante para nosotros, muy duro, que se logró obtener el triunfo, pero es eso, estas series son a 180 minutos y este partido fue muy cerrado”, citó José Giacone.

Sin embargo, advirtió que la serie no está ganada y que Cartaginés tiene lo suyo.

- ¿Fue lo que se imaginó?

- Realmente si hay algo que queda en el debe del análisis, es el control, el equipo podía tener más control y cedimos mucho la iniciativa. Hay momentos que en fase defensiva hay que pararse bien y cuando tenemos la pelota hay que tener más control y elaboración. En una final se juega mucho, hay precauciones y quizás les cuesta cambiar el chip entre una fase y otra.

- ¿Qué tan difícil es la perfección defensiva?

Son tres muy buenos jugadores, experimentados, con finales encima. Trabajamos, los direccionamos, pero son jugadores de mucha personalidad, que ya tienen muchas batallas en el lomo y lo hicieron de una manera muy correcta.

- ¿Cuánta tranquilidad le da la disposición para la versatilidad en estas instancias donde se puede cambiar de sistema?

- El hecho de tener una gran planilla es importante, uno les puede dar indicaciones, son versátiles, se puede cambiar para corregir situaciones. Herediano tiene una planilla corta, pero de mucha calidad. Hay un buen trabajo que se hizo en la elección.

”Uno siente tranquilidad, porque el jugador tiene recorrido, talento e interpretación. En banca tenía jugadores que pueden ser titulares en cualquier equipo”.

- ¿Por qué eligió a los titulares de este juego?

Porque Cartago es un equipo que suelta a los laterales, había que neutralizarnos y meterles velocidad, eso no lo hicimos. El trabajo de Keysher Fuller y Darril Araya fue impecable, evitaron centros, no nos desbordaron. Me parece que nos faltó control, juntarnos a tocar, pero fuimos contundentes.

”Las pocas veces que llegamos fuimos contundentes y eso es importante. En este tipo de partidos lo vistoso queda de lado y se le da preponderancia a la estrategia y eficiencia”.

- ¿Qué trabajará en la semana para mejorar de cara al sábado?

- Tal vez jugar más en el campo rival, en nuestra cancha tenemos que proponer más, no depender de esta diferencia escueta que tenemos, que es importante en finales, pero no determinante. Tenemos que mantener la eficiencia defensiva, pero agregar peso ofensivo.

- ¿El trabajo de la semana fue como salió todo?

- En fase defensiva lo imaginamos de esa manera, en ofensiva nos costó y fuimos contundentes. Ahí se resume el partido, debimos manejar más el balón a lo ancho. Más jugadores debían tener participación cuando teníamos la pelota, pero en la estrategia defensiva, no arriesgaron lo que debían y es entendible en una final.

”Nos llevamos un triunfo merecido por lo hecho, por la eficiencia, por valores como convertir y elegir los caminos para lastimar al rival que es muy poderoso en su cancha. Tengo que felicitar a mis jugadores”.