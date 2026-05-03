Puro Deporte

La propuesta de José Giacone que no falla: ‘Lo vistoso queda de lado’

Herediano sea apegó al libreto de José Giacone en el inicio de la semifinal contra Cartaginés y le funcionó

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Por Fanny Tayver Marín y Juan Diego Villarreal
Cartaginés vs. Herediano
José Giacone vivió con intensidad el primer partido de la semifinal entre Cartaginés y Herediano. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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