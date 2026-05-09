La ‘profe’ de matemáticas le sigue restando tiempo a su récord centroamericano

Como buena profesora de matemáticas, la paratleta Melissa Calvo está empeñada en seguir mejorando su récord nacional y centroamericano en los 400 metros lisos, en la categoría T13 (discapacidad visual).

Melissa, de 26 años, quien es estudiante de la carrera de matemáticas en la Universidad de Costa Rica, volvió a imponer una nueva marca regional este sábado, en el Campeonato Nacional de Atletismo, que se realiza en la pista del Polideportivo de Siquirres, provincia de Limón.

La velocista alajuelense detuvo el cronómetro en un minuto, un segundo y seis centésimas (1:01.06), mejorando su propia marca de 1:01.25, establecida hace dos semanas en el Torneo Abierto de Atletismo 2026, realizado en la pista de Hatillo 2.

Melissa había impuesto su récord centroamericano en el Campeonato Mundial de Para Atletismo de Nueva Delhi, India, en 2025, al lograr 1:01:79.

“Sinceramente, estoy muy feliz. Mejorar mi marca en menos de 15 días es algo inimaginable. Esta prueba requiere mucho esfuerzo; di todo lo que tenía. Cuando vi la marca, solo quería gritar de la emoción. Nuevamente agradezco a la Fecoa por darnos la oportunidad a los paratletas de competir en estos eventos”, indicó Calvo.

La medalla de oro y el título de campeona nacional fueron para Desiré Bermúdez, de Montes de Oca, con un tiempo de 54.34. La acompañaron en el podio Melissa Ramírez, de Cartago, con 55.31, y Samantha Brown, de San José, con 58.40. Melissa fue octava en la clasificación general entre 18 corredoras.

“Le agradezco a mi patrocinador Coopenae y al Icoder. Estos tiempos se dan gracias al trabajo y la dedicación en cada uno de los entrenamientos. Agradezco también a Dios, que me ha dado las fuerzas, así como a mi familia”, afirmó Calvo mediante un video proporcionado por el periodista Olman Mora.

Para este domingo 10 de mayo, Melissa competirá en los 200 metros planos, donde su mejor marca es de 27.56, que también es récord centroamericano en la clase T13.