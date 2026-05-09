Puro Deporte

La ‘profe’ de matemáticas le sigue restando tiempo a su récord centroamericano

La paratleta costarricense mejoró su registro en el Campeonato Nacional que se realiza en el Polideportivo de Siquirres, provincia de Limón

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Melissa Calvo Juegos Parapanamericanos Santiago 2023 23 de noviermbre Cortesía: Olman Mora
Melissa Calvo tiene 26 años y estudia matemáticas en la Universidad de Costa Rica.







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Melissa Calvo400 metros planosrécord centroamericano400 metros lisos
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.