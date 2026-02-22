La polémica jugada que le dio el segundo gol a Saprissa: vea y juzgue usted el penal

La segunda anotación de Saprissa en el Clásico Nacional llegó gracias a la intervención de VAR, por una patada en el área que levantó polémica.
En un intento de despeje del defensor manudo Alexis Gamboa, la patada terminó impactando a Ariel Rodríguez. A pesar de que el árbitro central, Keylor Herrera, no pitó la falta, el VAR lo llamó para revisión.
Tras fijarse en el monitor, Herrera otorgó el penal para los morados y el mismo Ariel Rodríguez puso la ventaja 2-1 en el clásico, que los morados ganan cuando solo faltan unos minutos.
Vea la acción y saque sus conclusiones:
⏰ 80’ Revisión de una posible falta en el área y la decisión es que hay penal para Saprissa.— FUTV (@FUTVCR) February 22, 2026
➡ VAR Telecable Costa Rica pic.twitter.com/1SXyKqqJcO