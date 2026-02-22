Puro Deporte

La polémica jugada que le dio el segundo gol a Saprissa: vea y juzgue usted el penal

Tras la revisión del VAR, Keylor Herrera le dio un penal a Saprissa

EscucharEscuchar
Por Isaac Vega
Saprissa vs. Alajuelense
Saprissa y Alajuelense disputan un cerrado clásico por el Torneo Clausura 2026. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Isaac Vega

Isaac Vega

Estudiante avanzado de periodismo, con experiencia en redacción y cobertura de deportes para Radio Columbia y participación en el programa radial La Jugada Perfecta. Actualmente pasante en La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.