La polémica jugada que le dio el segundo gol a Saprissa: vea y juzgue usted el penal

Saprissa y Alajuelense disputan un cerrado clásico por el Torneo Clausura 2026.

La segunda anotación de Saprissa en el Clásico Nacional llegó gracias a la intervención de VAR, por una patada en el área que levantó polémica.

En un intento de despeje del defensor manudo Alexis Gamboa, la patada terminó impactando a Ariel Rodríguez. A pesar de que el árbitro central, Keylor Herrera, no pitó la falta, el VAR lo llamó para revisión.

Tras fijarse en el monitor, Herrera otorgó el penal para los morados y el mismo Ariel Rodríguez puso la ventaja 2-1 en el clásico, que los morados ganan cuando solo faltan unos minutos.

Vea la acción y saque sus conclusiones: