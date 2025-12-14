La ‘obsesión’ de Kenyel Michel antes de marcharse de Alajuelense

Kenyel Michel trata de vivir al máximo sus últimos partidos como futbolista de Liga Deportiva Alajuelense.

Cada entrenamiento, cada minuto sobre el césped y cada vez que toma el balón portando el uniforme de Liga Deportiva Alajuelense, Kenyel Michel trata de vivirlo al máximo.

El veloz futbolista encara la recta final de su etapa en el fútbol costarricense antes de dar el salto internacional a la Major League Soccer (MLS) con el Minnesota United de Estados Unidos.

Antes de empacar sus maletas para convertirse en legionario, Kenyel Michel tiene una obsesión compaginada con el sentir de la afición rojinegra: irse campeón nacional.

La noticia de su traspaso al fútbol estadounidense en agosto pasado puso los focos sobre el volante y al joven salido de las ligas menores de Alajuelense le agradó ver que el club hizo la gestión para que se quedara por el resto de este año.

Él se convierte en la primera baja confirmada de Alajuelense de cara a 2026, pero lejos de distraerlo, el desafío de sus últimos partidos ha intensificado su enfoque, máxime que una lesión lo sacó de varios juegos.

Pero volvió y hoy solo piensa en este momento cumbre del campeonato, con los juegos más importantes a la vista, esos que nadie se quiere perder y que marcan la historia.

“Sabemos que los partidos que se vienen son los más importantes, esperamos dar lo mejor de nosotros e ir paso a paso para así poder darle a la afición y al club lo que tanto queremos,” afirmó Kenyel Michel.

La palabra “campeón” resuena en cada una de sus intervenciones, consciente de que un título nacional sería el broche de oro para una etapa que define su vida.

“Yo siento que todos los que estamos aquí deseamos eso y yo espero poderme ir campeón de aquí y dar lo mejor de mí para que sea posible”, aseguró Kenyel Michel.

El extremo que cumple funciones de lateral cuando Óscar Ramírez lo pide quiere quedar en la historia de Alajuelense.

“Sabemos que este es el club de mis amores, desde pequeño y si me voy tricampeón de Centroamérica y campeón nacional sería lo más bonito para mí, para toda la afición y para el club”, recalcó.

Al igual que sus compañeros, Kenyel Michel maneja el discurso de que aún no han ganado nada. También es consciente de que las series de ida y vuelta se manejan distinto a los partidos de la fase regular. Y que el camino a la final nunca es fácil.

Él mismo lo experimentó junto a los demás integrantes de la Liga en el partido de ida de la semifinal, donde el empate fue un tesoro para Alajuelense.

“Allá no fue el partido que nosotros deseábamos, nos costó bastante y Liberia jugó bien, pero sacamos el empate allá y en casa hicimos el juego de nosotros y pudimos sacar la victoria”, opinó.

Kenyel Michel: ‘Estamos más unidos que nunca’

Además, él cree que la cohesión del grupo resulta clave en estos momentos.

“Estamos más unidos que nunca, somos como una familia,” aseguró, destacando que la fuerza del equipo no reside solo en los titulares.

“Individualmente me siento fuerte, estoy haciendo las cosas bien y al que le toque tiene que hacerlo de la mejor manera, ya que todos estamos capacitados para el momento cuando estemos en cancha”, subrayó.

Él se marchará de la Liga para vivir cómo se cumple otro de sus sueños de niño, pero hoy Michel enfatiza la necesidad de mantener la cabeza fría y disfrutar el trayecto.

“Nada más que disfrutemos el momento, porque no todos llegan a la final. Nosotros vamos partido a partido y queremos devolverle la confianza al cuerpo técnico”, citó.

Un cambio de este calibre podría generar ansiedad en cualquier futbolista, o hasta “desubicarlo” por su propia juventud. Sin embargo, Kenyel Michel maneja la situación con una madurez que contrasta con su edad.

Vive su presente en Alajuelense y más adelante llegará el tiempo exacto para todo lo demás.

“Estoy disfrutando día a día, voy día a día y así me va bien, no estoy pensando en el más allá, estoy pensando en el día a día y se ve que lo estoy disfrutando,” confesó.

Mientras brindaba declaraciones en zona mixta, le consultaron si no le da miedo sufrir alguna lesión en estos partidos y respondió que eso es algo que puede pasar en cualquier momento.

“No le pongo mente a eso”, aseguró Kenyel Michel, insistiendo que todos en el camerino de Alajuelense se encuentran en la misma sintonía.

“Vamos a luchar para darle el título a la afición”, concluyó ese futbolista que creció en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) y que a partir de enero se marchará al Minnesota United, el club que adquirió su ficha en una transacción que superó $1 millón.

