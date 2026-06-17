La Novia del Mundial derrocha sensualidad en una nueva faceta durante la Copa del Mundo 2026

La modelo croata Ivana Knoll deslumbró por su belleza, sensualidad y atrevidos atuendos durante la Copa del Mundo de Catar 2022, por lo que fue nombrada por los aficionados como la ‘novia’ de la cita mundialista, pese a las críticas y restricciones impuestas por las autoridades cataríes.

Tras el Mundial, Ivana continuó su vida en Miami, Estados Unidos, donde su pasión por la música la llevó a convertirse en DJ de música electrónica, según compartió en sus redes sociales.

Desde entonces, ha participado en diversos eventos musicales, combinando esta faceta con su carrera como modelo, sin dejar de lado su pasión por el fútbol y su apoyo incondicional a la selección de Croacia y a su figura estelar, Luka Modric.

No obstante, el pasado domingo Knoll se presentó en el Fan Festival ubicado en el Coliseo de Los Ángeles, California, como parte de las actividades de la Copa del Mundo. La croata animó a los aficionados con música electrónica durante la jornada en la que se disputaron los encuentros entre Brasil y Marruecos, así como Haití y Escocia.

Tras su presentación, Ivana se trasladó a Dallas, Estados Unidos, donde estará presente este miércoles 17 de junio en el debut de Croacia ante Inglaterra, a partir de las 2 p. m. (hora de Costa Rica).