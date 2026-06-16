Puro Deporte

De la cancha a Hollywood: el Hombre Araña elige a un jugador del Mundial 2026 como su reemplazo en el cine

Tom Holland sorprende con sus declaraciones sobre el jugador que puede actuar en su lugar

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Por Milton Montenegro

El Hombre Araña llegó a España y habló de un jugador del Mundial 2026, que bien podría reemplazarlo en la pantalla gigante.








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Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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