De la cancha a Hollywood: el Hombre Araña elige a un jugador del Mundial 2026 como su reemplazo en el cine

El Hombre Araña llegó a España y habló de un jugador del Mundial 2026, que bien podría reemplazarlo en la pantalla gigante.

El actor que interpreta al personaje actualmente, el británico Tom Holland, avaló una hipótesis tan improbable el lunes en el estreno de su película “Spiderman: Brand New Day” en Madrid, donde, en una entrevista con DAZN, le preguntaron qué jugador del Mundial sería un buen Spiderman.

Tras empezar opinando que el español Lamine Yamal sería perfecto “porque es muy rápido con la pelota”, la periodista le mostró una imagen de Julián Álvarez, apodado “La Araña”, y Holland lo reconoció al momento y apostó entonces por él: “Él haría un muy buen Spiderman. Me encantaría conocerlo algún día. Espero que tenga un gran Mundial”.

Julián Álvarez respondió sin grandes ceremonias, destacó Mundo Deportivo de España. Según el medio, el atacante compartió el fragmento en una historia de Instagram y devolvió el gesto con una invitación cargada de humor.

“Guardamos una camiseta número 9 para vos”, escribió el atacante argentino, acompañando el mensaje con una araña y un balón.

Tom Holland también se animó a hablar de fútbol y dejó su mirada sobre los equipos candidatos. Sobre la selección de España, afirmó que es “una de las mejores selecciones de la historia”. En cuanto a la selección de Inglaterra, su país natal, fue más cauto: “Creo que somos bastante peligrosos. Es un equipo que puede funcionar muy bien cuando trabajan juntos. Vamos a ver cómo funcionan juntos”, señaló.