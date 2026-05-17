‘La Nación’ captó tremendas postales en la alegría de Herediano y la tristeza de Saprissa (fotografías)

El Club Sport Herediano festeja por todo lo alto la obtención de su estrella 32 sin necesidad de gran final. Después de perder 2-1 el miércoles pasado ante Saprissa en Tibás, el “Team” se impuso 2-0 en su casa.
El Club Sport Herediano festeja por todo lo alto la obtención de su estrella 32 sin necesidad de gran final. Después de perder 2-1 el miércoles pasado ante Saprissa en Tibás, el “Team” se impuso 2-0 en su casa.
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