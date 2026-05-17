Puro Deporte

‘La Nación’ captó tremendas postales en la alegría de Herediano y la tristeza de Saprissa (fotografías)

El lente de ‘La Nación’ le muestra lo que pasó en la premiación del Torneo de Clausura 2026

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Por Fanny Tayver Marín

El Club Sport Herediano festeja por todo lo alto la obtención de su estrella 32 sin necesidad de gran final. Después de perder 2-1 el miércoles pasado ante Saprissa en Tibás, el “Team” se impuso 2-0 en su casa.








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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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